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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Орландо Сити
Даллас - Орландо Сити: обзор матча 05 июля 2016
Даллас
05.07.2016, вторник, 04:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 0
Завершен
Орландо Сити
11'
У. Циммерман
61'
М. Хеджес
90'
Ф. Кастильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Орландо Сити
ГОЛ! 3:0!
Ф. Кастильо
90'
Замена
В. Ульоа
️️️️
К. Груэсо
78'
Желтая карточка
А. Харрис
70'
Желтая карточка
К. Груэсо
68'
ГОЛ! 2:0!
М. Хеджес
61'
55'
Желтая карточка
Д. Матеос
45'
Замена
С. Карраско
️️️️
Т. Реддинг
39'
Желтая карточка
Т. Реддинг
ГОЛ! 1:0!
У. Циммерман
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
18
Крис Сейтц
ВР
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
14
Атиба Харрис
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Мауро Диас
ЦП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
14
Люк Боден
ЦЗ
12
Кевин Элстон
ЦЗ
29
Томми Реддинг
ЦЗ
44
Давид Матеос
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
18
Кевин Молино
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
29
Хуан Ортис
ПП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
8
Харрисон Хит
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
13
Хаджи Барри
ЦФ
4-3-2
18
Сейтц
24
Хеджес
3
Фигероа
3
Акоста
25
Циммерман
14
Харрис
11
Груэсо
10
Диас
37
Уррути
11
Кастильо
4-3-1
17
Бендик
12
Элстон
29
Реддинг
44
Матеос
14
Боден
7
Игита
20
Ши
18
Молино
9
Ларин
11
Груэсо
13
Ульоа
13
Ульоа
11
Груэсо
29
Реддинг
5
Карраско
5
Карраско
29
Реддинг
Остались в запасе
Даллас
Орландо Сити
44
Джесс Гонсалес
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦП
29
Хуан Ортис
ПП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
36
Ел Эдвардс
ВР
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
8
Харрисон Хит
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
13
Хаджи Барри
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
44
Джесс Гонсалес
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦП
29
Хуан Ортис
ПП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Остались в запасе
36
Ел Эдвардс
ВР
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
8
Харрисон Хит
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
13
Хаджи Барри
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Даллас - Орландо Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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