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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 05 июля 2016
Лос-Анджелес Гэлакси
05.07.2016, вторник, 05:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
12'
Р. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс
Замена
А. Гордон
️️️️
С. Джеррард
85'
81'
Замена
К. Фроезе
️️️️
М. Лаба
Замена
Б. Хусидич
️️️️
Р. Кин
77'
Красная карточка
Н. Де Йонг
74'
71'
Замена
К. Техера
️️️️
Э. Уртадо
67'
Замена
Б. Перес
️️️️
Н. Мескида
ГОЛ! 1:0!
Р. Кин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
12
Брайан Роу
ВР
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Ванкувер Уайткепс
1
Давид Устед
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
15
Матиас Лаба
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Дан Кеннеди
ВР
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Баджо Хусидич
ЦП
9
Алан Гордон
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
30
Бен МакКендри
ЦП
19
Кианц Фроезе
ЦП
27
Блас Перес
АП
13
Кристиан Техера
ЦФ
3-2-3
12
Роу
20
ДеЛаГарса
27
Ромни
5
Стерес
8
Джеррард
34
Де Йонг
7
Кин
9
Зардес
10
Дос Сантос
3-3-2
1
Устед
26
Паркер
4
Уостон
2
Харви
7
Боланьос
15
Лаба
77
Моралес
19
Уртадо
20
Мескида
7
Кин
6
Хусидич
6
Хусидич
7
Кин
8
Джеррард
9
Гордон
9
Гордон
8
Джеррард
15
Лаба
19
Фроезе
19
Фроезе
15
Лаба
20
Мескида
27
Перес
27
Перес
20
Мескида
19
Уртадо
13
Техера
13
Техера
19
Уртадо
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткепс
1
Дан Кеннеди
ВР
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
30
Бен МакКендри
ЦП
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
1
Дан Кеннеди
ВР
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Остались в запасе
30
Бен МакКендри
ЦП
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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