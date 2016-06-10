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Расписание матчей
Кубок Америки
Мексика - Ямайка
Мексика - Ямайка: обзор матча 10 июня 2016
Мексика
10.06.2016, пятница, 05:00
Кубок Америки, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ямайка
18'
Чичарито
81'
О. Перальта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мексика - Ямайка
ГОЛ! 2:0!
О. Перальта
Пас отдал
Э. Эррера
81'
Замена
О. Перальта
️️️️
Чичарито
78'
77'
Замена
Д. Орджилл
️️️️
Л. Улльямсон
Замена
Х. Молина
️️️️
Х. Дуэньяс
72'
Замена
И. Лосано
️️️️
Х. Корона
63'
62'
Замена
М. Биннс
️️️️
Д. МакАнуфф
27'
Желтая карточка
Д. Уотсон
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
Х. Корона
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
3
Яссер Корона
ЦЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
7
Мигель Лаюн
ЦЗ
20
Хесус Дуэньяс
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Ямайка
1
Андре Блэйк
ВР
4
Уэс Морган
ЦЗ
15
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
19
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
21
Джермейн Тейлор
ЦЗ
3
Майкл Гектор
ЦЗ
10
Джоби МакАнуфф
ЛП
9
Джайлз Барнс
ЦП
16
Ли Улльямсон
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
22
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Винфрид Шефер
Мексика
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПЗ
17
Кандидо Рамирес
ЦП
23
Хесус Молина
ЦП
21
Карлос Пенья
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
22
Ирвинг Лосано
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
Ямайка
14
Аллан Отти
ВР
13
Дуэйн Керр
ВР
23
Райан Томпсон
ВР
5
Росарио Харриотт
ЦЗ
20
Кемар Лоуренс
ЦЗ
11
Эндрю Ванзи
ЦП
12
Майкл Биннс
ЦП
7
Чевонн Марш
ЦП
2
Дамано Соломон
ЦП
18
Джоэль Грант
ЦП
6
Девер Орджилл
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Очоа
15
Морено
4
Маркес
7
Лаюн
2
Араужо
3
Корона
20
Дуэньяс
16
Эррера
17
Корона
9
Хименес
14
Чичарито
3-2-3-2
1
Блэйк
19
Мариаппа
21
Тейлор
3
Гектор
4
Морган
15
Уотсон
9
Барнс
16
Улльямсон
10
МакАнуфф
22
МакКлири
8
Дональдсон
20
Дуэньяс
23
Молина
23
Молина
20
Дуэньяс
17
Корона
22
Лосано
22
Лосано
17
Корона
14
Чичарито
19
Перальта
19
Перальта
14
Чичарито
10
МакАнуфф
12
Биннс
12
Биннс
10
МакАнуфф
16
Улльямсон
6
Орджилл
6
Орджилл
16
Улльямсон
Остались в запасе
Мексика
Ямайка
17
Кандидо Рамирес
ЦП
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Диего Рейес
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПЗ
21
Карлос Пенья
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
11
Эндрю Ванзи
ЦП
14
Аллан Отти
ВР
7
Чевонн Марш
ЦП
2
Дамано Соломон
ЦП
5
Росарио Харриотт
ЦЗ
13
Дуэйн Керр
ВР
23
Райан Томпсон
ВР
20
Кемар Лоуренс
ЦЗ
18
Джоэль Грант
ЦП
Главный тренер
Винфрид Шефер
Остались в запасе
17
Кандидо Рамирес
ЦП
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Диего Рейес
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПЗ
21
Карлос Пенья
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
Остались в запасе
11
Эндрю Ванзи
ЦП
14
Аллан Отти
ВР
7
Чевонн Марш
ЦП
2
Дамано Соломон
ЦП
5
Росарио Харриотт
ЦЗ
13
Дуэйн Керр
ВР
23
Райан Томпсон
ВР
20
Кемар Лоуренс
ЦЗ
18
Джоэль Грант
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Главный тренер
Винфрид Шефер
Статистика матча Мексика - Ямайка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
2 : 0
27.05.2026
Индия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
ДР Конго
1 : 0
01.04.2026
Ямайка
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
Ямайка
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Где смотреть матч:
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