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Расписание матчей
Евро-2024
Франция - Румыния
Франция - Румыния: обзор матча 10 июня 2016
Франция
10.06.2016, пятница, 22:00
Чемпионат Европы, группа A, 1 тур
2 : 1
Завершен
Румыния
57'
О. Жиру
89'
Д. Пайет
65'
Б. Станку (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Румыния
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Д. Пайет
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. Пайет
Пас отдал
Н. Канте
89'
82'
Замена
Г. Торже
️️️️
А. Попа
78'
Желтая карточка
А. Попа
Замена
А. Марсьяль
️️️️
П. Погба
77'
72'
Замена
А. Кипчиу
️️️️
Н. Станчу
Желтая карточка
О. Жиру
69'
Замена
К. Коман
️️️️
А. Гризманн
66'
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Станку
61'
Замена
Д. Алибек
️️️️
Ф. Андоне
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
Д. Пайет
57'
45'
Желтая карточка
Р. Рац
32'
Желтая карточка
В. Кирикеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
19
Бакари Санья
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Патрис Эвра
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
14
Блейз Матюиди
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ПЗ
8
Михай Пинтилий
ЛП
5
Овидиу Хобан
ЦП
10
Николае Станчу
ПП
19
Богдан Станку
ЛФ
14
Флорин Андоне
ЦФ
20
Адриан Попа
РФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Франция
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
Румыния
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
2
Александру Мэцел
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
11
Габриэль Торже
ЦП
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
16
Стелиано Филип
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Льорис
19
Санья
17
Рами
21
Косиельни
3
Эвра
13
Канте
6
Погба
14
Матюиди
8
Пайет
7
Гризманн
9
Жиру
4-3-3
12
Тэтэрушану
22
Сэпунару
21
Кирикеш
21
Григоре
3
Рац
10
Станчу
5
Хобан
8
Пинтилий
20
Попа
14
Андоне
19
Станку
8
Пайет
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Пайет
7
Гризманн
7
Коман
7
Коман
7
Гризманн
6
Погба
11
Марсьяль
11
Марсьяль
6
Погба
20
Попа
11
Торже
11
Торже
20
Попа
10
Станчу
8
Кипчиу
8
Кипчиу
10
Станчу
14
Андоне
7
Алибек
7
Алибек
14
Андоне
Остались в запасе
Франция
Румыния
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
2
Александру Мэцел
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
16
Стелиано Филип
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Остались в запасе
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
2
Александру Мэцел
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
16
Стелиано Филип
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Статистика матча Франция - Румыния
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
Россия 1, МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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