Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Америки
Уругвай - Венесуэла
Уругвай - Венесуэла: обзор матча 10 июня 2016
Уругвай
10.06.2016, пятница, 02:30
Кубок Америки, группа C, 2 тур
0 : 1
Завершен
Венесуэла
36'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Венесуэла
85'
Желтая карточка
Л. Мануэль Сейхас
Замена
М. Корухо
️️️️
А. Гонсалес
80'
79'
Замена
Р. Отеро
️️️️
А. Фигуэра
78'
Замена
Л. Мануэль Сейхас
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
Н. Лодейро
️️️️
К. Санчес
78'
Замена
Д. Ролан
️️️️
Г. Рамирес
73'
42'
Желтая карточка
А. Фигуэра
36'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
16'
Желтая карточка
Д. Мартинес
8'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Р. Росалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
20
Альваро Гонсалес
ЦП
5
Карлос Санчес
ЦП
17
Аревало Риос
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Венесуэла
12
Дани Эрнандес
ВР
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
18
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
15
Алехандро Гуэрра
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
19
Аркуэмедес Фигуэра
ЦП
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Уругвай
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
18
Матиас Корухо
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
7
Николас Лодейро
ЦП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
22
Диего Ролан
ЦФ
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
1
Хосе Контрерас
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
7
Йонатан Дель Валье
ЛВ
14
Карлос Суарес
ЦП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
6
Янхель Эррера
ЦП
10
Хуанпи
АП
19
Кристиан Сантос
ЦФ
4-3-1-2
23
Муслера
13
Силва
3
Годин
16
Перейра
2
Хименес
20
Гонсалес
5
Санчес
17
Риос
10
Рамирес
11
Стуани
21
Кавани
4-3-1-2
12
Эрнандес
4
Вискаррондо
16
Росалес
21
Фелчер
3
Анхель
15
Гуэрра
8
Ринкон
19
Фигуэра
18
Пеньяранда
23
Рондон
17
Мартинес
20
Гонсалес
18
Корухо
18
Корухо
20
Гонсалес
5
Санчес
7
Лодейро
7
Лодейро
5
Санчес
10
Рамирес
22
Ролан
22
Ролан
10
Рамирес
16
Росалес
21
Гонсалес
21
Гонсалес
16
Росалес
23
Рондон
13
Сейхас
13
Сейхас
23
Рондон
19
Фигуэра
10
Отеро
10
Отеро
19
Фигуэра
Остались в запасе
Уругвай
Венесуэла
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
14
Карлос Суарес
ЦП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
1
Хосе Контрерас
ВР
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
6
Янхель Эррера
ЦП
10
Хуанпи
АП
7
Йонатан Дель Валье
ЛВ
19
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Остались в запасе
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
14
Карлос Суарес
ЦП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
1
Хосе Контрерас
ВР
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
6
Янхель Эррера
ЦП
10
Хуанпи
АП
7
Йонатан Дель Валье
ЛВ
19
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Статистика матча Уругвай - Венесуэла
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Информация о матче
Главный судья:
Патрисио Лоустау
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Уругвай
Венесуэла
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
Вчера, 22:27
Мостовой – о победе России над Венесуэлой: «Царь по-царски спрогнозировал точный счет»
Вчера, 09:59
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
Вчера, 09:35
2
Романцева и Газзаева наградили почетными званиями
Вчера, 09:11
7
«Зачем они вышли на поле?»: Пономарев жестко высказался об игре сборной Венесуэлы против России
Вчера, 08:30
5
Товарищеские матчи (сборные): шансы Уругвая и Доминиканской Республики на победу в матче
17 ноября
Товарищеский матч. Аргентина потерпела поражение в первой игре после ухода Месси
14 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Аргентины и Уругвая на победу в товарищеском матче
13 ноября
Южная Корея – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Южная Корея – Уругвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
27 сентября
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
Вчера, 22:27
Мостовой – о победе России над Венесуэлой: «Царь по-царски спрогнозировал точный счет»
Вчера, 09:59
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
Вчера, 09:35
2
Романцева и Газзаева наградили почетными званиями
Вчера, 09:11
7
«Зачем они вышли на поле?»: Пономарев жестко высказался об игре сборной Венесуэлы против России
Вчера, 08:30
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+