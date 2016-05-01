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Манчестер Юнайтед - Лестер
Манчестер Юнайтед - Лестер: обзор матча 01 мая 2016
Манчестер Юнайтед
01.05.2016, воскресенье, 16:05
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
8'
А. Марсьяль
17'
У. Морган
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Лестер
88'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Р. Марез
86'
Вторая желтая
Д. Дринкуотер
Замена
М. Депай
️️️️
М. Рэшфорд
82'
77'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Шлупп
Замена
А. Эррера
️️️️
М. Феллайни
75'
67'
Замена
Д. Грей
️️️️
С. Оказаки
Желтая карточка
У. Руни
67'
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Лингард
62'
58'
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
Желтая карточка
М. Кэррик
57'
Желтая карточка
Д. Лингард
53'
17'
ГОЛ! 1:1!
У. Морган
Пас отдал
Д. Дринкуотер
ГОЛ! 1:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
Л. Валенсия
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
3-3-2-2
43
Де Хеа
17
Блинд
6
Смоллинг
5
Рохо
16
Кэррик
25
Феллайни
25
Валенсия
77
Лингард
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
32
Руни
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
6
Хут
5
Морган
28
Фукс
91
Канте
4
Дринкуотер
27
Шлупп
26
Марез
11
Ульоа
30
Оказаки
25
Феллайни
21
Эррера
21
Эррера
25
Феллайни
77
Лингард
64
Мата
64
Мата
77
Лингард
9
Рэшфорд
10
Депай
10
Депай
9
Рэшфорд
30
Оказаки
10
Грей
10
Грей
30
Оказаки
26
Марез
10
Кинг
10
Кинг
26
Марез
27
Шлупп
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
27
Шлупп
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лестер
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Луи ван Гаал
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лестер
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD, Матч ТВ (2-й тайм)
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