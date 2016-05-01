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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Сельта
Атлетик - Сельта: обзор матча 01 мая 2016
Атлетик
01.05.2016, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
38'
А. Адурис (П)
72'
Р. Гарсия
13'
Ф. Орельяна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Сельта
90'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
А. Адурис
86'
82'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Д. Васс
82'
Желтая карточка
Нолито
ГОЛ! 2:1!
Р. Гарсия
72'
69'
Замена
К. Планас
️️️️
М. Диас
Замена
И. Уильямс
️️️️
И. Муньяин
59'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Х. Этчейта
59'
55'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Я. Аспас
Желтая карточка
Р. Гарсия
45'
+1
42'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
40'
Красная карточка
Г. Кабрал
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Адурис
38'
37'
Желтая карточка
Г. Кабрал
28'
Желтая карточка
М. Диас
13'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Орельяна
Пас отдал
М. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
10
Тео Бонгонда
ПВ
71
Деян Дразич
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ирайсос
12
Сан Хосе
3
Этчейта
2
Боведа
18
Баленсиага
18
де Маркос
14
Сусаета
7
Эчебаррия
10
Муньяин
14
Гарсия
20
Адурис
4-1-2-1-2
1
Альварес
22
Мальо
22
Кабрал
21
Гомес
17
Кастро
21
Диас
10
Васс
19
Эрнандес
14
Орельяна
3
Нолито
10
Аспас
3
Этчейта
8
Итурраспе
8
Итурраспе
3
Этчейта
10
Муньяин
9
Уильямс
9
Уильямс
10
Муньяин
20
Адурис
25
Вигуэра
25
Вигуэра
20
Адурис
10
Аспас
22
Радойя
22
Радойя
10
Аспас
21
Диас
21
Планас
21
Планас
21
Диас
10
Васс
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Васс
Остались в запасе
Атлетик
Сельта
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Атлетик - Сельта
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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