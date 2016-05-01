Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Карпи
Ювентус - Карпи: обзор матча 01 мая 2016
Ювентус
01.05.2016, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Карпи
42'
Эрнанес
80'
С. Дзадза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Карпи
Желтая карточка
Эрнанес
90'
+3
Желтая карточка
П. Погба
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
90'
85'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
С. Верди
Замена
С. Стураро
️️️️
К. Асамоа
85'
ГОЛ! 2:0!
С. Дзадза
Пас отдал
П. Погба
80'
74'
Замена
Ф. Поркари
️️️️
М. Крими
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
Х. Куадрадо
74'
66'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Р. Мартиньо
Желтая карточка
Л. Бонуччи
66'
Желтая карточка
Д. Ругани
51'
45'
+2
Желтая карточка
М. Крими
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Мората
45'
ГОЛ! 1:0!
Эрнанес
Пас отдал
К. Асамоа
42'
30'
Желтая карточка
Р. Мартиньо
Желтая карточка
М. Манджукич
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Карпи
27
Вид Белец
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
9
Федерико Франчини
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
27
Эвра
24
Ругани
19
Бонуччи
26
Сандро
27
Асамоа
8
Погба
10
Эрнанес
7
Куадрадо
21
Мората
9
Манджукич
3-2-3-1-1
27
Белец
6
Романьоли
23
Суагер
5
Гальоло
5
Дзаккардо
20
Сабелли
29
Мартиньо
17
Крими
5
Кофи
90
Верди
10
Мбакогу
7
Куадрадо
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
27
Асамоа
27
Стураро
27
Стураро
27
Асамоа
21
Мората
11
Дзадза
11
Дзадза
21
Мората
90
Верди
18
Де Гузман
18
Де Гузман
90
Верди
17
Крими
17
Поркари
17
Поркари
17
Крими
29
Мартиньо
15
Ласанья
15
Ласанья
29
Мартиньо
Остались в запасе
Ювентус
Карпи
25
Эмиль Аудеро
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
9
Федерико Франчини
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
9
Федерико Франчини
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Карпи
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
Новости команд
Все
Ювентус
Карпи
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
Вчера, 09:23
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
Вчера, 09:23
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
«Беневенто» впервые в истории вышел в Серию А
2017.06.08 23:51
1
«Крылья Советов» вернули Мбакогу «Карпи» до завершения срока аренды
2017.01.28 16:18
3
Лазанья стал игроком «Удинезе»
2017.01.14 15:39
«Крылья Советов» усилились двумя форвардами
2016.08.09 20:49
6
«Крылья Советов» проявляют интерес к Мбакогу
2016.07.12 14:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+