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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Фрозиноне
Милан - Фрозиноне: обзор матча 01 мая 2016
Милан
01.05.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 3
Завершен
Фрозиноне
50'
К. Бакка
74'
Л. Антонелли
90+2'
Ж. Менез (П)
2'
Л. Паганини
44'
О. Крагль
54'
Ф. Дионизи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Фрозиноне
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Ж. Менез
90'
+2
90'
Желтая карточка
В. Прийма
80'
Замена
А. Рози
️️️️
О. Крагль
Замена
Ж. Менез
️️️️
Х. Маури
78'
ГОЛ! 2:3!
Л. Антонелли
Пас отдал
Алекс
74'
73'
Замена
Р. Гучер
️️️️
Ф. Дионизи
Замена
Л. Антонелли
️️️️
И. Абате
73'
67'
Замена
В. Прийма
️️️️
Р. Кривелло
Замена
Л. Адриано
️️️️
К. Хонда
64'
55'
Желтая карточка
Ф. Дионизи
54'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Дионизи
ГОЛ! 1:2!
К. Бакка
50'
48'
Желтая карточка
А. Руссо
Пенальти не реализован!
М. Балотелли
48'
Желтая карточка
Ю. Куцка
45'
45'
Желтая карточка
О. Крагль
44'
ГОЛ! 0:2!
О. Крагль
39'
Желтая карточка
Ф. Барди
Желтая карточка
М. Балотелли
26'
19'
Желтая карточка
М. Гори
10'
Желтая карточка
П. Саммарко
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Паганини
Пас отдал
Д. Чиофани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Брокки
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Милан
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-4-2
1
Доннарумма
22
Де Шильо
26
Романьоли
33
Алекс
20
Абате
33
Куцка
18
Монтоливо
3
Хонда
4
Маури
45
Балотелли
70
Бакка
4-3-3
22
Барди
4
Руссо
31
Киофани
15
Айети
6
Кривелло
69
Крагль
5
Гори
23
Саммарко
9
Чиофани
18
Дионизи
7
Паганини
20
Абате
13
Антонелли
13
Антонелли
20
Абате
4
Маури
7
Менез
7
Менез
4
Маури
3
Хонда
4
Адриано
4
Адриано
3
Хонда
69
Крагль
20
Рози
20
Рози
69
Крагль
6
Кривелло
4
Прийма
4
Прийма
6
Кривелло
18
Дионизи
27
Гучер
27
Гучер
18
Дионизи
Остались в запасе
Милан
Фрозиноне
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Кристиан Брокки
7
Алекссандро Фрара
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Остались в запасе
7
Алекссандро Фрара
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Брокки
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Милан - Фрозиноне
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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