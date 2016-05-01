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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Рубин
Уфа - Рубин: обзор матча 01 мая 2016
Уфа
01.05.2016, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
21'
Д. Сысуев
43'
М. Оздоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Рубин
86'
Желтая карточка
М. Цакташ
Желтая карточка
Д. Стоцкий
81'
80'
Замена
М. Цакташ
️️️️
Г. Карадениз
Замена
Д. Карлос
️️️️
Д. Сысуев
78'
69'
Замена
С. Кисляк
️️️️
М. Девич
Замена
В. Кротов
️️️️
С. Игбун
69'
63'
Вторая желтая
Р. Камболов
Желтая карточка
С. Игбун
53'
50'
Желтая карточка
Р. Камболов
46'
Замена
И. Портнягин
️️️️
Д. Ткачук
Замена
А. Кацалапов
️️️️
Н. Сафрониди
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
М. Оздоев
ГОЛ! 1:0!
Д. Сысуев
Пас отдал
А. Зинченко
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
(К)
ПЗ
44
Сильвестр Игбун
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
60
Владимир Зубарев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
3-3-1-2
88
Шелия
34
Тумасян
3
Аликин
4
Никитин
47
Зинченко
29
Пауревич
89
Стоцкий
44
Игбун
60
Зубарев
8
Сысуев
4-1-2-1-2
1
Рыжиков
31
Бергстрем
4
Кверквелия
21
Котуньо
3
Набиуллин
88
Камболов
21
Оздоев
61
Карадениз
31
Ткачук
99
Канунников
32
Девич
44
Игбун
57
Кротов
57
Кротов
44
Игбун
70
Сафрониди
34
Кацалапов
34
Кацалапов
70
Сафрониди
8
Сысуев
11
Карлос
11
Карлос
8
Сысуев
32
Девич
15
Кисляк
15
Кисляк
32
Девич
61
Карадениз
10
Цакташ
10
Цакташ
61
Карадениз
31
Ткачук
97
Портнягин
97
Портнягин
31
Ткачук
Остались в запасе
Уфа
Рубин
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
10
Алишер Джалилов
АП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Валерий Чалый
Статистика матча Уфа - Рубин
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Владимир Енютин (Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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