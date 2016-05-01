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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Верона
Сассуоло - Верона: обзор матча 01 мая 2016
Сассуоло
01.05.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 0
Завершен
Верона
58'
Л. Пеллегрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Верона
Замена
С. Миссироли
️️️️
Д. Фальчинелли
84'
76'
Замена
Ромуло
️️️️
М. Альбертацци
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Берарди
74'
Замена
М. Гаццола
️️️️
А. Лонги
70'
66'
Замена
А. Ребич
️️️️
Л. Греко
62'
Замена
Л. Тони
️️️️
Хуанито
ГОЛ! 1:0!
Л. Пеллегрини
58'
39'
Желтая карточка
М. Альбертацци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
43
Федерико Вивиани
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Мануэль Феррини
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
20
Федерико Абелли
ЦП
37
Жереми Бро
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Верона
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
14
Доминик Фурман
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
49
Ромуло
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
3
Лонги
15
Ачерби
28
Каннаваро
24
Врсалько
32
Дункан
4
Маньянелли
11
Сансоне
7
Пеллегрини
94
Берарди
11
Фальчинелли
4-3-2-1
95
Голлини
5
Пизано
18
Морас
15
Бьянкетти
6
Альбертацци
43
Вивиани
17
Ионицэ
19
Греко
22
Вшолек
21
Хуанито
26
Силигарди
3
Лонги
23
Гаццола
23
Гаццола
3
Лонги
11
Фальчинелли
6
Миссироли
6
Миссироли
11
Фальчинелли
94
Берарди
21
Политано
21
Политано
94
Берарди
19
Греко
9
Ребич
9
Ребич
19
Греко
6
Альбертацци
49
Ромуло
49
Ромуло
6
Альбертацци
21
Хуанито
18
Тони
18
Тони
21
Хуанито
Остались в запасе
Сассуоло
Верона
21
Мануэль Феррини
ЦЗ
20
Федерико Абелли
ЦП
37
Жереми Бро
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
33
Рикард Марконе
ВР
97
Лука Кеккин
ЦП
12
Жилберто
ПЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
21
Мануэль Феррини
ЦЗ
20
Федерико Абелли
ЦП
37
Жереми Бро
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
97
Лука Кеккин
ЦП
12
Жилберто
ПЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Сассуоло - Верона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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