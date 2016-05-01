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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Анжи
Краснодар - Анжи: обзор матча 01 мая 2016
Краснодар
01.05.2016, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Анжи
51'
Ф. Смолов
72'
Ф. Смолов
81'
П. Мамаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Анжи
87'
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
Л. Эбесилио
Замена
Р. Лаборде
️️️️
О. Ахмедов
83'
ГОЛ! 3:0!
П. Мамаев
Пас отдал
Жоаозиньо
81'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
М. Перейра
72'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
Жоаозиньо
72'
65'
Замена
А. Газимагомедов
️️️️
А. Мутари
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Вандерсон
61'
57'
Замена
Я. Боли
️️️️
И. Абдулавов
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
П. Мамаев
51'
Желтая карточка
А. Гранквист
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Карлен Мкртчян
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
39
Ари
ЦФ
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
4-1-3-2
33
Крицюк
17
Калешин
4
Гранквист
6
Сигурдссон
98
Петров
77
Каборе
10
Мамаев
10
Перейра
10
Ахмедов
90
Смолов
14
Вандерсон
4-2-2-1-1
1
Юрченко
5
Мусалов
4
Лазич
2
Жиров
17
Тигиев
19
Мкртчян
6
Эбесилио
20
Мутари
78
Максимов
7
Бериша
99
Абдулавов
14
Вандерсон
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
10
Перейра
18
Газинский
18
Газинский
10
Перейра
10
Ахмедов
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Ахмедов
6
Эбесилио
3
Гасанов
3
Гасанов
6
Эбесилио
20
Мутари
33
Газимагомедов
33
Газимагомедов
20
Мутари
99
Абдулавов
10
Боли
10
Боли
99
Абдулавов
Остались в запасе
Краснодар
Анжи
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
39
Ари
ЦФ
Остались в запасе
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Краснодар - Анжи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Невинномысск)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Инспектор:
Тарас Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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