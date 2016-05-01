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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Севилья
Эспаньол - Севилья: обзор матча 01 мая 2016
Эспаньол
01.05.2016, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
52'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Севилья
90'
+2
Желтая карточка
В. Иборра
Желтая карточка
А. Гонсалес
90'
+2
Желтая карточка
Р. Дуарте
87'
Замена
В. Альварес
️️️️
Э. Перес
79'
78'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
77'
69'
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
Робер
69'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Ф. Кайседо
63'
61'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Коке
52'
Желтая карточка
Н. Пареха
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
52'
45'
Замена
Н. Пареха
️️️️
Т. Колоджейчак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Матос
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
27
Антонио Котан
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эспаньол
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
18
Бурги
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Лопес
3
Роко
27
Гонсалес
6
Дуарте
5
Дуарте
18
Диоп
3
Робер
4
Санчес
10
Асенсио
10
Кайседо
30
Перес
3-2-3-1-1
15
Серхио Рико
15
Колоджейчак
17
Фасио
90
Фигейраш
23
Коке
3
Матос
10
Иборра
41
Кристофоро
27
Котан
16
Санчес
12
Льоренте
30
Перес
27
Альварес
27
Альварес
30
Перес
3
Робер
87
Каньяс
87
Каньяс
3
Робер
10
Кайседо
7
Морено
7
Морено
10
Кайседо
15
Колоджейчак
2
Пареха
2
Пареха
15
Колоджейчак
12
Льоренте
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
12
Льоренте
23
Коке
22
Коноплянка
22
Коноплянка
23
Коке
Остались в запасе
Эспаньол
Севилья
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
8
Сальвадор Севилья
ЦП
18
Бурги
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
13
Давид Сорья
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
8
Сальвадор Севилья
ЦП
18
Бурги
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эспаньол - Севилья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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