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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Крылья Советов
Ахмат - Крылья Советов: обзор матча 01 мая 2016
Ахмат
01.05.2016, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
64'
А. Яхович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Крылья Советов
90'
+2
Замена
Ш. Бато
️️️️
М. Родич
88'
Замена
Д. Бруно
️️️️
А. Яхович
79'
Замена
Д. Ятченко
️️️️
П. Яковлев
Замена
И. Лебеденко
️️️️
М. Митришев
77'
Замена
А. Мбенг
️️️️
З. Плиев
73'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
П. Кен
69'
68'
Желтая карточка
М. Родич
Желтая карточка
Родолфо
67'
64'
ГОЛ! 0:1!
А. Яхович
Пас отдал
Й. Молло
49'
Желтая карточка
А. Померко
Желтая карточка
Р. Уциев
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Ризван Уциев
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ПЗ
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
14
Исмаил Айссати
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
23
Милан Родич
ЛАЗ
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЛП
12
Жерон Симайс
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Крылья Советов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
3-3-3-1
1
Городов
40
Уциев
3
Плиев
13
Семенов
31
Рыбус
21
Адилсон
2
Родолфо
19
Иванов
88
Кен
14
Айссати
95
Митришев
3-3-2-1-1
1
Лория
30
Надсон
90
Бурлак
0
Таранов
12
Симайс
15
Цаллагов
23
Родич
20
Померко
89
Молло
91
Яковлев
18
Яхович
88
Кен
37
Грозав
37
Грозав
88
Кен
3
Плиев
11
Мбенг
11
Мбенг
3
Плиев
95
Митришев
10
Лебеденко
10
Лебеденко
95
Митришев
91
Яковлев
33
Ятченко
33
Ятченко
91
Яковлев
23
Родич
4
Бато
4
Бато
23
Родич
18
Яхович
9
Бруно
9
Бруно
18
Яхович
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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