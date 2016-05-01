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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал: обзор матча 01 мая 2016
Валенсия
01.05.2016, воскресенье, 21:30
Испания. Примера, 36 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
14'
Саму
33'
Адриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вильярреал
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Гомеш
76'
70'
Замена
В. Руис
️️️️
М. Мусаккио
Замена
Э. Перес
️️️️
Х. Фуэго
69'
62'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Р. Сольдадо
59'
Замена
Бруно
️️️️
Родри
Замена
Д. Черышев
️️️️
С. Мина
59'
43'
Желтая карточка
Родри
Желтая карточка
Х. Фуэго
41'
33'
ГОЛ! 0:2!
Адриан
Пас отдал
Р. Сольдадо
23'
Желтая карточка
М. Мусаккио
14'
ГОЛ! 0:1!
Саму
Пас отдал
Р. Сольдадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Пако Айестаран
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
1
Хауме
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
15
Данило
ОП
33
Энцо Перес
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
21
Бруно
ЦП
4
Денис Суарес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-3-3
25
Алвес
6
Сикейра
33
Сантос
13
Мустафи
2
Канселу
10
Парехо
20
Гомеш
18
Фуэго
77
Мина
19
Родриго
21
Негредо
4-1-2-1-2
23
Ареоля
23
Бонера
2
Рукавина
37
Мусаккио
3
Марин
16
Родри
14
Тригерос
14
Саму
70
Кастильехо
20
Адриан
9
Сольдадо
18
Фуэго
33
Перес
33
Перес
18
Фуэго
77
Мина
90
Черышев
90
Черышев
77
Мина
20
Гомеш
9
Алькасер
9
Алькасер
20
Гомеш
37
Мусаккио
4
Руис
4
Руис
37
Мусаккио
9
Сольдадо
2
Гаспар
2
Гаспар
9
Сольдадо
16
Родри
21
Бруно
21
Бруно
16
Родри
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
1
Хауме
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Пако Айестаран
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Денис Суарес
АП
77
Матиас Науэль
ЛВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Данило
ОП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Денис Суарес
АП
77
Матиас Науэль
ЛВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Пако Айестаран
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
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