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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Ливерпуль
Суонси - Ливерпуль: обзор матча 01 мая 2016
Суонси
01.05.2016, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
20'
А. Айю
33'
Д. Корк
67'
А. Айю
65'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ливерпуль
Замена
Д. Фултон
️️️️
Л. Бриттон
90'
+1
80'
Замена
К. Браннаган
️️️️
Д. Айб
77'
Желтая карточка
М. Шкртел
76'
Вторая желтая
Б. Смит
Желтая карточка
А. Ранхель
74'
Замена
К. Ноутон
️️️️
Д. Монтеро
73'
ГОЛ! 3:1!
А. Айю
67'
65'
ГОЛ! 2:1!
К. Бентеке
Пас отдал
О. Ожо
45'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ф. Коутиньо
45'
Замена
Л. Лейва
️️️️
П. Чиривелья
Желтая карточка
Д. Корк
41'
39'
Желтая карточка
Н. Клайн
ГОЛ! 2:0!
Д. Корк
33'
27'
Желтая карточка
Б. Смит
ГОЛ! 1:0!
А. Айю
Пас отдал
Г. Сигурдссон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Адам Лаллана
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-1-2-3
22
Фабиански
3
Тэйлор
22
Ранхель
5
Уилльямс
5
Амат
7
Бриттон
4
Корк
10
Монтеро
15
Раутледж
10
Сигурдссон
24
Айю
3-3-1-1-2
12
Уорд
6
Ловрен
37
Шкртел
6
Стюарт
17
Клайн
4
Чиривелья
14
Смит
9
Ожо
11
Коутиньо
15
Старридж
33
Айб
10
Монтеро
26
Ноутон
26
Ноутон
10
Монтеро
7
Бриттон
4
Фултон
4
Фултон
7
Бриттон
33
Айб
8
Браннаган
8
Браннаган
33
Айб
4
Чиривелья
6
Лейва
6
Лейва
4
Чиривелья
11
Коутиньо
20
Бентеке
20
Бентеке
11
Коутиньо
Остались в запасе
Суонси
Ливерпуль
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
22
Симон Миньоле
ВР
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
22
Симон Миньоле
ВР
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Суонси - Ливерпуль
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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