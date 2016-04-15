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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ницца
Лион - Ницца: обзор матча 15 апреля 2016
Лион
15.04.2016, пятница, 21:30
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
82'
А. Ляказетт
17'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ницца
90'
+6
Замена
А. Менди
️️️️
В. Жермен
Желтая карточка
Р. Геззаль
90'
+3
90'
+1
Замена
Р. Вальтер
️️️️
В. Косьелло
88'
Желтая карточка
Р. Перейра
Замена
Н. Фекир
️️️️
К. Жалле
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
К. Толиссо
82'
81'
Желтая карточка
М. Ле Марша
77'
Замена
Н. Хульт
️️️️
А. Плеа
Замена
К. Толиссо
️️️️
Д. Ферри
61'
Желтая карточка
А. Ляказетт
45'
+5
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
С. Дардер
35'
Красная карточка
М. Корне
25'
17'
ГОЛ! 0:1!
В. Жермен
Пас отдал
А. Плеа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Набиль Фекир
АП
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
42
Веллисон Маллманн
ЦП
34
Полен Пюэль
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лопеш
12
Бедимо
2
Янга-Мбива
14
Умтити
13
Жалле
25
Гоналон
18
Геззаль
4
Ферри
10
Дардер
70
Корне
91
Ляказетт
4-3-1-2
30
Кардиналь
21
Перейра
23
Ле Марша
44
Байссе
26
Пье
26
Косьелло
6
Менди
14
Сери
8
Бен Арфа
98
Жермен
14
Плеа
4
Ферри
8
Толиссо
8
Толиссо
4
Ферри
10
Дардер
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
Дардер
13
Жалле
10
Фекир
10
Фекир
13
Жалле
14
Плеа
23
Хульт
23
Хульт
14
Плеа
26
Косьелло
6
Вальтер
6
Вальтер
26
Косьелло
98
Жермен
19
Менди
19
Менди
98
Жермен
Остались в запасе
Лион
Ницца
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
34
Полен Пюэль
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
Остались в запасе
34
Полен Пюэль
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Лион - Ницца
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
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