Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Боруссия М
Ганновер-96 - Боруссия М: обзор матча 15 апреля 2016
Ганновер-96
15.04.2016, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия М
49'
В. Антон
60'
А. Собич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Боруссия М
Замена
А. Хоффманн
️️️️
В. Антон
88'
83'
Замена
А. Хан
️️️️
Н. Эльведи
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Собич
83'
Замена
В. Сулеймани
️️️️
Н. Саренрен-Баце
77'
ГОЛ! 2:0!
А. Собич
60'
Желтая карточка
М. Шмидебах
56'
54'
Замена
И. Траоре
️️️️
М. Дауд
54'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Т. Азар
ГОЛ! 1:0!
В. Антон
Пас отдал
Н. Саренрен-Баце
49'
Желтая карточка
С. Сане
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
4-1-1-2-2
20
Цилер
26
Сане
37
Милошевич
3
Антон
2
Сакаи
3
Альборнос
24
Шмидебах
10
Кийотаке
37
Саренрен-Баце
19
Караман
9
Собич
3-2-2-2-1
1
Зоммер
39
Штранцль
30
Эльведи
6
Нордтвейт
15
Кристенсен
17
Вендт
19
Джонсон
81
Дауд
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
37
Саренрен-Баце
38
Сулеймани
38
Сулеймани
37
Саренрен-Баце
3
Антон
4
Хоффманн
4
Хоффманн
3
Антон
9
Собич
11
Салаи
11
Салаи
9
Собич
81
Дауд
16
Траоре
16
Траоре
81
Дауд
9
Азар
7
Херрманн
7
Херрманн
9
Азар
30
Эльведи
28
Хан
28
Хан
30
Эльведи
Остались в запасе
Ганновер-96
Боруссия М
33
Филипп Чаунер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Ганновер-96 - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
Новости команд
Все
Ганновер-96
Боруссия М
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+