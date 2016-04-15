Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Фулхэм
Брайтон - Фулхэм: обзор матча 15 апреля 2016
Брайтон
15.04.2016, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 42 тур
5 : 0
Завершен
Фулхэм
29'
Т. Хемед (П)
34'
Т. Хемед
54'
Бруно
79'
Т. Хемед
87'
А. Кноккарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Фулхэм
ГОЛ! 5:0!
А. Кноккарт
Пас отдал
Б. Каял
87'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Уилсон
83'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Т. Хемед
81'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
И. Скалак
81'
ГОЛ! 4:0!
Т. Хемед
79'
75'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Ф. Аморебиета
74'
Желтая карточка
Л. Кристенсен
64'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Д. О'Хара
58'
Замена
Л. Кристенсен
️️️️
С. Паркер
ГОЛ! 3:0!
Бруно
Пас отдал
И. Скалак
54'
47'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
38'
Желтая карточка
Д. О'Хара
Желтая карточка
Т. Хемед
37'
ГОЛ! 2:0!
Т. Хемед
Пас отдал
А. Кноккарт
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Хемед
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-3-1-2
13
Стокдейл
5
Данк
6
Голдсон
23
Росеньор
2
Бруно
38
Скалак
16
Стивенс
7
Каял
93
Кноккарт
21
Уилсон
10
Хемед
4-4-2
13
Беттинелли
2
Фредерикс
3
Рим
45
Аморебиета
19
Стирмен
8
Паркер
16
Хиндман
8
Танниклифф
23
О'Хара
9
Дембеле
44
МакКормак
10
Хемед
25
Луалуа
25
Луалуа
10
Хемед
38
Скалак
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
38
Скалак
21
Уилсон
18
Мерфи
18
Мерфи
21
Уилсон
23
О'Хара
22
Бэйрд
22
Бэйрд
23
О'Хара
8
Паркер
21
Кристенсен
21
Кристенсен
8
Паркер
45
Аморебиета
12
Вудроу
12
Вудроу
45
Аморебиета
Остались в запасе
Брайтон
Фулхэм
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Брайтон - Фулхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Фалмер
Новости команд
Все
Брайтон
Фулхэм
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд (0:1)
31 октября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+