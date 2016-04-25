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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Луч
Шинник - Луч: обзор матча 25 апреля 2016
Шинник
25.04.2016, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 1
Завершен
Луч
83'
А. Малоян
74'
Нивалдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Луч
90'
Желтая карточка
Нивалдо
Желтая карточка
А. Ндри
88'
ГОЛ! 1:1!
А. Малоян
83'
Замена
Н. Андреев
️️️️
А. Айрапетян
81'
78'
Замена
С. Пономаренко
️️️️
А. Ребко
74'
ГОЛ! 0:1!
Нивалдо
Замена
Э. Булия
️️️️
М. Земсков
72'
Желтая карточка
А. Айрапетян
67'
65'
Желтая карточка
М. Мищенко
46'
Замена
М. Казанков
️️️️
И. Столбовой
43'
Замена
А. Пискунов
️️️️
Р. Славнов
31'
Желтая карточка
Д. Клопков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
8
Александр Павленко
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
11
Никита Андреев
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
60
Максим Казанков
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
4-2-2-2
16
Яшин
2
Ндри
50
Вовк
15
Цховребов
97
Ятченко
8
Павленко
7
Никитинский
13
Айрапетян
28
Султонов
0
Малоян
8
Земсков
4-4-2
70
Котляров
70
Кабутов
55
Гузь
27
Грицаенко
29
Мищенко
4
Славнов
44
Клопков
17
Ребко
2
Кирисов
24
Столбовой
6
Нивалдо
13
Айрапетян
11
Андреев
11
Андреев
13
Айрапетян
8
Земсков
91
Булия
91
Булия
8
Земсков
4
Славнов
5
Пискунов
5
Пискунов
4
Славнов
24
Столбовой
60
Казанков
60
Казанков
24
Столбовой
17
Ребко
12
Пономаренко
12
Пономаренко
17
Ребко
Остались в запасе
Шинник
Луч
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
35
Илья Гаврилов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Остались в запасе
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
1
Александр Малышев
ВР
Остались в запасе
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
35
Илья Гаврилов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Луч
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Шинник
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