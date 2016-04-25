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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Гранада
Сельта - Гранада: обзор матча 25 апреля 2016
Сельта
25.04.2016, понедельник, 21:30
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Гранада
16'
Я. Аспас (П)
76'
Я. Аспас
69'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Гранада
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Бабен
Замена
Н. Радойя
️️️️
М. Диас
87'
83'
Замена
Д. Баррал
️️️️
Ю. Эль-Араби
Замена
Х. Кастро
️️️️
К. Планас
83'
79'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
77'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Р. Рочина
Желтая карточка
Я. Аспас
76'
ГОЛ! 2:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Нолито
76'
Желтая карточка
К. Планас
70'
69'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Ф. Рико
Замена
Д. Васс
️️️️
Д. Гуидетти
68'
64'
Замена
Ф. Рико
️️️️
Р. Крхин
29'
Желтая карточка
М. Лопеш
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Аспас
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
21
Рене Крхин
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Гранада
88
Хесус Фернандес
ВР
21
Дория
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
7
Эдгар Мендес
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
4-1-1-1-3
36
Бланко
22
Кабрал
21
Гомес
21
Планас
22
Мальо
21
Диас
19
Эрнандес
14
Орельяна
11
Гуидетти
3
Нолито
10
Аспас
3-1-2-2-2
1
Андрес
3
Бабен
18
Ломбан
3
Бираги
13
Лопеш
21
Крхин
6
Дукуре
16
Рочина
7
Пеньяранда
7
Куэнка
19
Эль-Араби
11
Гуидетти
10
Васс
10
Васс
11
Гуидетти
21
Планас
17
Кастро
17
Кастро
21
Планас
21
Диас
22
Радойя
22
Радойя
21
Диас
16
Рочина
20
Ибаньес
20
Ибаньес
16
Рочина
21
Крхин
4
Рико
4
Рико
21
Крхин
19
Эль-Араби
18
Баррал
18
Баррал
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Сельта
Гранада
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
88
Хесус Фернандес
ВР
21
Дория
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
7
Эдгар Мендес
ПП
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
21
Дория
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
7
Эдгар Мендес
ПП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Статистика матча Сельта - Гранада
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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