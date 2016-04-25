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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Енисей
Армавир - Енисей: обзор матча 25 апреля 2016
Армавир
25.04.2016, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
2 : 3
Завершен
Енисей
47'
А. Мязин
62'
А. Щадин
64'
Х. Эдуардо Лескано
80'
Х. Эдуардо Лескано
90+1'
Х. Эдуардо Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - Енисей
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Х. Эдуардо Лескано
80'
ГОЛ! 2:2!
Х. Эдуардо Лескано
Замена
В. Павлов
️️️️
Р. Григорян
77'
76'
Желтая карточка
В. Галыш
68'
Замена
Е. Качан
️️️️
А. Цховребов
67'
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Алиев
64'
ГОЛ! 2:1!
Х. Эдуардо Лескано
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
З. Арзиани
62'
ГОЛ! 2:0!
А. Щадин
62'
58'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Э. Низамутдинов
ГОЛ! 1:0!
А. Мязин
47'
46'
Замена
А. Исаев
️️️️
А. Ломакин
Желтая карточка
П. Деобальд
43'
Замена
П. Деобальд
️️️️
И. Логуа
37'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
37
Абдулла Абациев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
92
Артем Щадин
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Енисей
77
Михаил Бородько
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
57
Павел Деобальд
АП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
69
Василий Павлов
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Енисей
1
Василий Азаров
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
8
Александр Мануковский
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
3-5-1-1
27
Комаров
55
Тараканов
24
Мирошниченко
7
Логуа
17
Васильев
28
Григорян
25
Арзиани
47
Глушков
37
Абациев
92
Щадин
87
Мязин
4-1-3-1-1
77
Бородько
18
Марущак
22
Шабаев
80
Климов
46
Цховребов
15
Фатуллаев
90
Ломакин
8
Иванов
10
Алиев
88
Галыш
81
Низамутдинов
7
Логуа
57
Деобальд
57
Деобальд
7
Логуа
25
Арзиани
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
25
Арзиани
28
Григорян
69
Павлов
69
Павлов
28
Григорян
46
Цховребов
80
Качан
80
Качан
46
Цховребов
10
Алиев
9
Лешонок
9
Лешонок
10
Алиев
90
Ломакин
10
Исаев
10
Исаев
90
Ломакин
81
Низамутдинов
23
Лескано
23
Лескано
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Армавир
Енисей
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
17
Тарас Царикаев
ОП
10
Давид Караев
ЦФ
1
Василий Азаров
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
17
Тарас Царикаев
ОП
10
Давид Караев
ЦФ
Остались в запасе
1
Василий Азаров
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Армавир - Енисей
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Юность
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