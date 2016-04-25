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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Cибирь
Арсенал - Cибирь: обзор матча 25 апреля 2016
Арсенал
25.04.2016, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
3 : 1
Завершен
Cибирь
44'
С. Маслов
55'
И. Горбатенко
64'
В. Стеклов
25'
М. Житнев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Cибирь
Замена
Ф. Браун Форбс
️️️️
В. Федотов
90'
Замена
Г. Вуйович
️️️️
И. Шевченко
89'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
С. Маслов
85'
Замена
С. Игнатьев
️️️️
А. Горбанец
81'
73'
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Макаренко
67'
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Харитонов
ГОЛ! 3:1!
В. Стеклов
64'
62'
Желтая карточка
А. Иванов
61'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
А. Гладышев
Желтая карточка
Д. Айдов
60'
ГОЛ! 2:1!
И. Горбатенко
55'
ГОЛ! 1:1!
С. Маслов
44'
36'
Желтая карточка
А. Макаренко
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Житнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
19
Максим Машнев
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
18
Горан Вуйович
ЦФ
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
28
Руслан Магаль
ПЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
66
Рангел Абушев
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
3-3-2-2
1
Фильцов
4
Айдов
6
Беляев
71
Денисов
20
Стеклов
19
Федотов
7
Берхамов
23
Горбатенко
32
Горбанец
14
Маслов
99
Шевченко
4-1-5
22
Цыган
59
Иванов
4
Выходил
3
Плопа
5
Головатенко
33
Дышеков
83
Харитонов
99
Житнев
37
Чеботару
8
Макаренко
5
Гладышев
19
Федотов
26
Браун Форбс
26
Браун Форбс
19
Федотов
32
Горбанец
27
Игнатьев
27
Игнатьев
32
Горбанец
14
Маслов
24
Смирнов
24
Смирнов
14
Маслов
99
Шевченко
18
Вуйович
18
Вуйович
99
Шевченко
8
Макаренко
9
Нагибин
9
Нагибин
8
Макаренко
5
Гладышев
4
Рухаиа
4
Рухаиа
5
Гладышев
83
Харитонов
7
Беляев
7
Беляев
83
Харитонов
Остались в запасе
Арсенал
Cибирь
19
Максим Машнев
ОП
22
Игорь Кот
ВР
28
Владислав Рыжков
ЦП
Главный тренер
Сергей Павлов
66
Рангел Абушев
ЦФ
28
Руслан Магаль
ПЗ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Остались в запасе
19
Максим Машнев
ОП
22
Игорь Кот
ВР
28
Владислав Рыжков
ЦП
Остались в запасе
66
Рангел Абушев
ЦФ
28
Руслан Магаль
ПЗ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Арсенал - Cибирь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
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