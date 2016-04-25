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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Балтика
Зенит-2 - Балтика: обзор матча 25 апреля 2016
Зенит-2
25.04.2016, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
3 : 1
Завершен
Балтика
10'
Н. Саламатов
53'
Д. Богаев
64'
Р. Шейдаев
7'
А. Сердюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Балтика
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
В. Зинков
89'
83'
Замена
В. Кириллов
️️️️
А. Сердюк
Желтая карточка
Ю. Бавин
82'
80'
Замена
А. Алексеев
️️️️
А. Рябокобыленко
80'
Замена
М. Волков
️️️️
В. Земченков
Замена
А. Попов
️️️️
П. Киреенко
72'
ГОЛ! 3:1!
Р. Шейдаев
64'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
Н. Саламатов
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. Богаев
53'
Замена
Д. Богаев
️️️️
А. Васильев
46'
19'
Желтая карточка
А. Сердюк
ГОЛ! 1:1!
Н. Саламатов
10'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Сердюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
10
Никита Саламатов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Зенит-2
29
Михаил Мжельский
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
27
Алексей Куцеро
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
4-3-2-1
23
Бабурин
4
Васильев
55
Лобов
33
Йованович
23
Чернов
10
Саламатов
5
Зинков
18
Зырянов
13
Киреенко
99
Палиенко
7
Шейдаев
3-3-2-1-1
95
Вамбольт
13
Тимофеев
4
Овсиенко
39
Сармонт
64
Ланин
8
Цимбал
5
Рябокобыленко
11
Макаров
23
Земченков
10
Гелоян
7
Сердюк
5
Зинков
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
5
Зинков
10
Саламатов
40
Бавин
40
Бавин
10
Саламатов
4
Васильев
88
Богаев
88
Богаев
4
Васильев
13
Киреенко
18
Попов
18
Попов
13
Киреенко
7
Сердюк
11
Кириллов
11
Кириллов
7
Сердюк
5
Рябокобыленко
22
Алексеев
22
Алексеев
5
Рябокобыленко
23
Земченков
33
Волков
33
Волков
23
Земченков
Остались в запасе
Зенит-2
Балтика
55
Артем Вяткин
ЦЗ
29
Михаил Мжельский
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
27
Алексей Куцеро
ЦП
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
55
Артем Вяткин
ЦЗ
29
Михаил Мжельский
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
Остались в запасе
27
Алексей Куцеро
ЦП
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Зенит-2 - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
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Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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