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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Спартак-2
Факел - Спартак-2: обзор матча 25 апреля 2016
Факел
25.04.2016, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
2 : 2
Завершен
Спартак-2
38'
С. Гаракоев
48'
А. Рылов
27'
Д. Каюмов
70'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Спартак-2
Замена
А. Турик
️️️️
С. Гаракоев
90'
+2
Желтая карточка
В. Свежов
90'
+1
88'
Замена
А. Федчук
️️️️
Д. Каюмов
82'
Замена
А. Ходырев
️️️️
А. Лисинков
76'
Замена
З. Бакаев
️️️️
К. Савичев
72'
Желтая карточка
А. Тимофеев
70'
ГОЛ! 2:2!
В. Обухов
68'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Гулиев
Замена
М. Бирюков
️️️️
А. Рощин
67'
67'
Желтая карточка
Д. Кутин
Желтая карточка
А. Рощин
61'
61'
Желтая карточка
К. Савичев
ГОЛ! 2:1!
А. Рылов
48'
Замена
А. Касьян
️️️️
И. Дранников
46'
Замена
А. Мурнин
️️️️
Б. Мустафаев
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Гаракоев
38'
Желтая карточка
И. Дранников
35'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Каюмов
18'
Желтая карточка
А. Лисинков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Мельниченко
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
69
Артём Рощин
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
12
Виктор Уан
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
10
Артем Федчук
ЦФ
4-4-1
88
Мельниченко
4
Дранников
40
Тимошин
93
Бурнаш
71
Багаев
10
Рылов
6
Свежов
7
Бекетов
33
Гаракоев
69
Рощин
3-3-2-1-1
47
Филиппов
4
Савичев
44
Лисинков
2
Кутепов
5
Кутин
94
Тимофеев
9
Комбаров
52
Леонтьев
99
Гулиев
7
Каюмов
13
Обухов
33
Гаракоев
25
Турик
25
Турик
33
Гаракоев
15
Мустафаев
27
Мурнин
27
Мурнин
15
Мустафаев
69
Рощин
17
Бирюков
17
Бирюков
69
Рощин
4
Дранников
19
Касьян
19
Касьян
4
Дранников
44
Лисинков
21
Ходырев
21
Ходырев
44
Лисинков
4
Савичев
7
Бакаев
7
Бакаев
4
Савичев
99
Гулиев
7
Козлов
7
Козлов
99
Гулиев
7
Каюмов
10
Федчук
10
Федчук
7
Каюмов
Остались в запасе
Факел
Спартак-2
12
Виктор Уан
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
Главный тренер
Павел Гусев
16
Владислав Терешкин
ВР
83
Владислав Пантелеев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
12
Виктор Уан
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
Остались в запасе
16
Владислав Терешкин
ВР
83
Владислав Пантелеев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Факел - Спартак-2
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
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Рубин
1 : 0
31.10.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
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Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
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1 : 2
17.10.2026
Факел
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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