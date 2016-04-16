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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Ноттингем Форест
Ротерхэм - Ноттингем Форест: обзор матча 16 апреля 2016
Ротерхэм
16.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Ноттингем Форест
90'
+3
Замена
К. О'Грэди
️️️️
Д. Блэксток
90'
Желтая карточка
Д. Блэксток
Замена
Д. Ньюэлл
️️️️
Л. Фреклингтон
80'
Замена
Д. Уорд
️️️️
М. Дербишир
78'
Желтая карточка
К. Броудфут
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Роберт Теше
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
(К)
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Ротерхэм
30
Пэдди Кенни
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
11
Пол Грин
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
8
Дэвид Воган
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
3-2-3-2
1
Камп
3
Мэтток
6
Вуд
45
Халфорд
5
Броудфут
12
Келли
21
Смолвуд
18
Уорд
8
Фреклингтон
9
Бест
27
Дербишир
4-4-2
24
Де Врис
2
Личай
13
Фокс
5
Миллс
5
Йокич
8
Теше
20
Гарднер
23
Лэнсбери
23
Осборн
20
Мендес
20
Блэксток
8
Фреклингтон
11
Ньюэлл
11
Ньюэлл
8
Фреклингтон
27
Дербишир
25
Уорд
25
Уорд
27
Дербишир
20
Блэксток
8
О'Грэди
8
О'Грэди
20
Блэксток
Остались в запасе
Ротерхэм
Ноттингем Форест
30
Пэдди Кенни
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Пол Грин
АП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
25
Димитар Евтимов
ВР
8
Дэвид Воган
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
30
Пэдди Кенни
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Пол Грин
АП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
8
Дэвид Воган
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Ротерхэм - Ноттингем Форест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Нью-Йорк
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