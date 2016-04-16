Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Хаддерсфилд Таун
Блэкберн - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 16 апреля 2016
Блэкберн
16.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
0 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
35'
Н. Уэллс
54'
М. Килгаллон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Хаддерсфилд Таун
89'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Уайтхэд
82'
Замена
К. Демпси
️️️️
Г. Банн
Желтая карточка
Ш. Даффи
80'
Замена
Х. Акпан
️️️️
Д. Грэм
76'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
73'
62'
Замена
К. Матмур
️️️️
Д. Лолли
Желтая карточка
Г. Хэнли
61'
54'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
М. Килгаллон
Замена
К. Браун
️️️️
С. Джексон
46'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Э. Беннетт
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Н. Уэллс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
21
Хоуп Акпан
ЦП
9
Крис Браун
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
10
Кайл Демпси
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
3-5-2
23
Стил
6
Килгаллон
25
Даффи
4
Хэнли
6
Гримес
16
Гомес
17
Беннетт
10
Маршалл
26
Ленихэн
12
Грэм
11
Джексон
4-4-2
31
Стир
2
Смит
6
Линч
5
Хадсон
3
Дэвидсон
3
ван Ла Парра
44
Хьюс
4
Уайтхэд
33
Банн
11
Лолли
21
Уэллс
17
Беннетт
16
Лоу
16
Лоу
17
Беннетт
12
Грэм
21
Акпан
21
Акпан
12
Грэм
11
Джексон
9
Браун
9
Браун
11
Джексон
33
Банн
10
Демпси
10
Демпси
33
Банн
4
Уайтхэд
8
Биллинг
8
Биллинг
4
Уайтхэд
11
Лолли
10
Матмур
10
Матмур
11
Лолли
Остались в запасе
Блэкберн
Хаддерсфилд Таун
1
Давид Райя
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
Главный тренер
Пол Ламберт
26
Ллойд Эллинсон
ВР
36
Флорент Божай
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
Остались в запасе
26
Ллойд Эллинсон
ВР
36
Флорент Божай
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Блэкберн - Хаддерсфилд Таун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Карл Бойсон
(Восточный Йоркшир)
Стадион:
Ивуд Парк
Новости команд
Все
Блэкберн
Хаддерсфилд Таун
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+