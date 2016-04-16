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Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Ингольштадт
Дармштадт - Ингольштадт: обзор матча 16 апреля 2016
Дармштадт
16.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Ингольштадт
51'
К. Рауш
85'
С. Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Ингольштадт
89'
Желтая карточка
М. Матип
Замена
Ф. Платте
️️️️
С. Вагнер
88'
ГОЛ! 2:0!
С. Вагнер
Пас отдал
С. Сиригу
85'
81'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
Рожер
75'
Желтая карточка
М. Леки
Замена
С. Сиригу
️️️️
М. Хеллер
73'
71'
Желтая карточка
М. Кристиансен
70'
Замена
А. Коэн
️️️️
М. Хартманн
Желтая карточка
С. Вагнер
68'
54'
Замена
М. Леки
️️️️
Л. Хинтерсер
ГОЛ! 1:0!
К. Рауш
Пас отдал
С. Вагнер
51'
Желтая карточка
К. Рауш
46'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
П. Нимайер
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
8
Рожер
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
5
Беньямин Горка
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
36
Феликс Платте
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
3-5-1-1
26
Матениа
32
Холланд
5
Калдирола
4
Сулу
34
Рауш
26
Юнгвирт
8
Гондорф
8
Вранчич
18
Нимайер
20
Хеллер
2
Вагнер
3-4-1-2
28
Озкан
21
Да Коста
21
Хюбнер
34
Матип
4
Бауэр
13
Гросс
13
Кристиансен
8
Рожер
9
Хартманн
37
Лескано
16
Хинтерсер
2
Вагнер
36
Платте
36
Платте
2
Вагнер
20
Хеллер
8
Сиригу
8
Сиригу
20
Хеллер
18
Нимайер
11
Кемпе
11
Кемпе
18
Нимайер
16
Хинтерсер
7
Леки
7
Леки
16
Хинтерсер
9
Хартманн
36
Коэн
36
Коэн
9
Хартманн
8
Рожер
14
Лекс
14
Лекс
8
Рожер
Остались в запасе
Дармштадт
Ингольштадт
5
Беньямин Горка
ЦЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
Главный тренер
Дирк Шустер
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
Остались в запасе
5
Беньямин Горка
ЦЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Дармштадт - Ингольштадт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Белленфалльтор
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