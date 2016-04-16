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Норвич Сити - Сандерленд
Норвич Сити - Сандерленд: обзор матча 16 апреля 2016
Норвич Сити
16.04.2016, суббота, 14:45
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 3
Завершен
Сандерленд
41'
Ф. Борини (П)
53'
Д. Дефо
90+1'
Д. Уотмор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Сандерленд
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Д. Уотмор
Пас отдал
С. Ларссон
85'
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Я. Кирхгофф
Замена
К. Джером
️️️️
С. Нейсмит
74'
67'
Замена
С. Ларссон
️️️️
Я. М'Вила
Замена
В. Хулахан
️️️️
М. Джарвис
59'
Желтая карточка
М. Ольссон
59'
58'
Желтая карточка
Л. Каттермол
53'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дефо
Пас отдал
Ф. Борини
46'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
В. Хазри
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Р. Брэди
46'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Борини
Желтая карточка
А. Уисдом
40'
32'
Желтая карточка
В. Хазри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
4-4-2
26
Радди
14
Уисдом
13
Ольссон
6
Беннетт
4
Бассонг
16
Джарвис
16
Хаусон
19
О'Нил
11
Брэди
14
Нейсмит
70
Мбокани
3-3-1-3
1
Манноне
27
Кирхгофф
5
Коне
4
Кабуль
2
Йедлин
6
М'Вила
15
ван Анхолт
6
Каттермол
10
Хазри
16
Борини
9
Дефо
16
Джарвис
14
Хулахан
14
Хулахан
16
Джарвис
11
Брэди
27
Редмонд
27
Редмонд
11
Брэди
14
Нейсмит
35
Джером
35
Джером
14
Нейсмит
27
Кирхгофф
16
О'Ши
16
О'Ши
27
Кирхгофф
6
М'Вила
7
Ларссон
7
Ларссон
6
М'Вила
10
Хазри
20
Уотмор
20
Уотмор
10
Хазри
Остались в запасе
Норвич Сити
Сандерленд
1
Деклан Радд
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Норвич Сити - Сандерленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
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