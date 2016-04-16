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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Заря
Александрия - Заря: обзор матча 16 апреля 2016
Александрия
16.04.2016, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Заря
48'
А. Полярус
89'
В. Грицук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Заря
ГОЛ! 2:0!
В. Грицук
89'
Замена
В. Леванидов
️️️️
А. Новак
79'
66'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
Ф. Будковский
Замена
В. Грицук
️️️️
Д. Леонов
64'
Желтая карточка
А. Шендрик
62'
Замена
М. Козак
️️️️
С. Старенький
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Полярус
Пас отдал
Д. Леонов
48'
46'
Замена
И. Чайковский
️️️️
А. Сухоцкий
46'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
В. Танковский
Желтая карточка
С. Басов
45'
+1
23'
Желтая карточка
Р. Форстер
9'
Желтая карточка
В. Танковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
54
Андрей Новак
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
87
Сергей Басов
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
44
Евгений Банада
ЦП
25
Сергей Чеботаев
ЦП
6
Дмитрий Леонов
ЦП
9
Виталий Пономарь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
7
Станислав Кулиш
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
72
Михайло Козак
ЦП
22
Василий Грицук
АП
13
Артем Черный
ЦФ
Заря
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
11
Паулиньо
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
3-2-4-1
54
Новак
3
Микицей
26
Шендрик
87
Басов
27
Старенький
15
Запорожан
14
Полярус
25
Чеботаев
6
Леонов
44
Банада
9
Пономарь
3-2-2-1-1
30
Шевченко
39
Опанасенко
44
Чечер
2
Сухоцкий
20
Караваев
13
Форстер
6
Танковский
6
Каменюка
5
Тотовицкий
28
Будковский
6
Леонов
22
Грицук
22
Грицук
6
Леонов
54
Новак
24
Леванидов
24
Леванидов
54
Новак
27
Старенький
72
Козак
72
Козак
27
Старенький
2
Сухоцкий
4
Чайковский
4
Чайковский
2
Сухоцкий
6
Танковский
22
Любенович
22
Любенович
6
Танковский
28
Будковский
21
Безбородько
21
Безбородько
28
Будковский
Остались в запасе
Александрия
Заря
13
Артем Черный
ЦФ
40
Юрий Путраш
ЛЗ
7
Станислав Кулиш
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
11
Паулиньо
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
13
Артем Черный
ЦФ
40
Юрий Путраш
ЛЗ
7
Станислав Кулиш
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
Остались в запасе
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
11
Паулиньо
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Александрия - Заря
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Ника
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