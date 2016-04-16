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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Дженоа
Карпи - Дженоа: обзор матча 16 апреля 2016
Карпи
16.04.2016, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
4 : 1
Завершен
Дженоа
45+4'
А. Ди Гаудио
45+5'
Л. Лолло
49'
Л. Паскиути
86'
С. Сабелли
34'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Дженоа
ГОЛ! 4:1!
С. Сабелли
86'
Замена
М. Крими
️️️️
И. Кофи
79'
76'
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Марчезе
Желтая карточка
Д. Мбакогу
67'
Замена
С. Сабелли
️️️️
А. Ди Гаудио
61'
Желтая карточка
Ф. Поли
53'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Л. Лолло
52'
ГОЛ! 3:1!
Л. Паскиути
Пас отдал
А. Ди Гаудио
49'
46'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Л. Ригони
46'
Замена
Р. Фьямоцци
️️️️
А. Черчи
ГОЛ! 2:1!
Л. Лолло
Пас отдал
Л. Паскиути
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Гаудио
Пас отдал
Д. Мбакогу
45'
+4
45'
Вторая желтая
А. Иццо
Желтая карточка
Л. Лолло
42'
34'
ГОЛ! 0:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
Б. Джемаили
25'
Желтая карточка
А. Иццо
Желтая карточка
Р. Гальоло
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
27
Вид Белец
ВР
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Карпи
91
Симоне Коломби
ВР
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
90
Симоне Верди
АП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Сусо
ПВ
11
Джузеппе Панико
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
4-5-1
27
Белец
5
Поли
5
Гальоло
3
Летизия
6
Романьоли
8
Бьянко
20
Лолло
23
Ди Гаудио
5
Кофи
19
Паскиути
10
Мбакогу
3-2-3-2
16
Ламанна
14
Ансальди
87
Де Майо
4
Иццо
15
Марчезе
93
Лаксальт
21
Джемаили
30
Ригони
77
Тахцидис
30
Паволетти
7
Черчи
23
Ди Гаудио
20
Сабелли
20
Сабелли
23
Ди Гаудио
5
Кофи
17
Крими
17
Крими
5
Кофи
20
Лолло
15
Ласанья
15
Ласанья
20
Лолло
7
Черчи
15
Фьямоцци
15
Фьямоцци
7
Черчи
15
Марчезе
17
Капель
17
Капель
15
Марчезе
30
Ригони
88
Лазович
88
Лазович
30
Ригони
Остались в запасе
Карпи
Дженоа
91
Симоне Коломби
ВР
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
90
Симоне Верди
АП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
39
Даниэле Соммарива
ВР
11
Джузеппе Панико
ЦФ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
90
Симоне Верди
АП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
11
Джузеппе Панико
ЦФ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Карпи - Дженоа
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Сандро Кабасси
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