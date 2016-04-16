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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Штутгарт
Аугсбург - Штутгарт: обзор матча 16 апреля 2016
Аугсбург
16.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Штутгарт
36'
А. Финнбогасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Штутгарт
Замена
К. Янкер
️️️️
Д. Байер
90'
+3
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
Х. Алтынтоп
85'
84'
Замена
Я. Климент
️️️️
Т. Вернер
Желтая карточка
Д. Кор
82'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
А. Финнбогасон
80'
73'
Замена
Б. Тащи
️️️️
А. Кравец
Желтая карточка
Д. Опаре
67'
46'
Замена
А. Максим
️️️️
Ф. Кляйн
ГОЛ! 1:0!
А. Финнбогасон
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Каюби
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
4-4-1-1
1
Хитц
30
Макс
24
Клаван
6
Гаувелеув
40
Опаре
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
31
Кор
30
Каюби
7
Алтынтоп
27
Финнбогасон
3-2-1-2-2
22
Тытонь
44
Шунич
5
Нидермайер
17
Кляйн
5
Швааб
2
Инсуа
4
Гентнер
10
Дидави
18
Костич
11
Кравец
11
Вернер
10
Байер
16
Янкер
16
Янкер
10
Байер
7
Алтынтоп
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
7
Алтынтоп
27
Финнбогасон
25
Бобадилья
25
Бобадилья
27
Финнбогасон
17
Кляйн
44
Максим
44
Максим
17
Кляйн
11
Кравец
80
Тащи
80
Тащи
11
Кравец
11
Вернер
9
Климент
9
Климент
11
Вернер
Остались в запасе
Аугсбург
Штутгарт
13
Александр Маннингер
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
22
Митчелл Лангерак
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Крамни
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Юрген Крамни
Статистика матча Аугсбург - Штутгарт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Аугсбург Арена
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