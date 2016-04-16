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Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Спортинг
Лас-Пальмас - Спортинг: обзор матча 16 апреля 2016
Лас-Пальмас
16.04.2016, суббота, 19:15
Испания. Примера, 33 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
3'
П. Бигас
48'
Джони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Спортинг
Замена
А. Монторо
️️️️
В. Гомес
80'
79'
Желтая карточка
И. Лопес Бланко
73'
Замена
К. Кастро
️️️️
М. Анхель Герреро
Замена
Момо
️️️️
Н. Эль-Жар
68'
Желтая карточка
Х. Виера
67'
64'
Замена
О. Враньеш
️️️️
А. Лора
Замена
В. Жозе
️️️️
С. Араухо
64'
55'
Желтая карточка
Х. Мере
50'
Желтая карточка
Джони
48'
ГОЛ! 1:1!
Джони
Пас отдал
И. Куэльяр
46'
Замена
А. Халилович
️️️️
П. Перес
35'
Желтая карточка
О. Маскарель
Желтая карточка
М. Лемос
12'
ГОЛ! 1:0!
П. Бигас
Пас отдал
Тана
3'
2'
Желтая карточка
П. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
11
Момо
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
19
Карлос Кармона
ОП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
20
Дани Нди
АП
10
Ален Халилович
АП
16
Карлос Кастро
ЦФ
4-2-1-3
13
Варас
23
Кастельяно
6
Бигас
3
Лемос
5
Гарсия
16
Меса
4
Гомес
10
Виера
25
Эль-Жар
21
Араухо
24
Тана
3-1-3-1-2
25
Куэльяр
11
Лора
23
Эрнандес
22
Мере
8
Маскарель
18
Лопес Бланко
6
Альварес
10
Перес
24
Джони
10
Герреро
19
Санабрия
4
Гомес
19
Монторо
19
Монторо
4
Гомес
25
Эль-Жар
11
Момо
11
Момо
25
Эль-Жар
21
Араухо
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
21
Араухо
11
Лора
22
Враньеш
22
Враньеш
11
Лора
10
Перес
10
Халилович
10
Халилович
10
Перес
10
Герреро
16
Кастро
16
Кастро
10
Герреро
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Спортинг
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Альберто Гарсия
ВР
19
Карлос Кармона
ОП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
20
Дани Нди
АП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
Остались в запасе
1
Альберто Гарсия
ВР
19
Карлос Кармона
ОП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
20
Дани Нди
АП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Лас-Пальмас - Спортинг
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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