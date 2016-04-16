Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Сталь
Металлург - Сталь: онлайн-трансляция 16 апреля 2016
Металлург
16.04.2016, суббота, 00:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 3
Тех. поражение
Сталь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Металлург - Сталь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
Сталь
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
3
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
3
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+