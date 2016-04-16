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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Анжи (мол)
Уфа (мол) - Анжи (мол): обзор матча 16 апреля 2016
Уфа (мол)
16.04.2016, суббота, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
2 : 2
Завершен
Анжи (мол)
55'
В. Журавлев
61'
И. Блинников
28'
Т. Джамалутдинов
88'
Т. Джамалутдинов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Анжи (мол)
88'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Джамалутдинов
Замена
М. Криворог
️️️️
Д. Зизенков
85'
83'
Замена
А. Ярикбаев
️️️️
Ш. Гайдаров
81'
Желтая карточка
Д. Дибиргаджиев
76'
Замена
М. Магомедов
️️️️
Д. Сангаджиев
Желтая карточка
Е. Осипов
76'
70'
Замена
Т. Патахов
️️️️
Ю. Кузьмин
ГОЛ! 2:1!
И. Блинников
61'
ГОЛ! 1:1!
В. Журавлев
55'
Желтая карточка
А. Самба
50'
Замена
И. Блинников
️️️️
Е. Романовский
46'
Замена
В. Журавлев
️️️️
Р. Хазиев
46'
Замена
Р. Зарипов
️️️️
Д. Емельянов
46'
Желтая карточка
Д. Зизенков
40'
36'
Желтая карточка
М. Эльмурзаев
28'
ГОЛ! 0:1!
Т. Джамалутдинов
Замена
А. Самба
️️️️
С. Фомин
4'
3'
Желтая карточка
Д. Сангаджиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
99
Андрей Лунев
ВР
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
83
Егор Романовский
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
94
Азат Валиахметов
ЦП
65
Максим Лысенков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
77
Денис Зизенков
ЦФ
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
Анжи (мол)
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
52
Руслан Агаев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
51
Марк Криворог
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
79
Аль-Хан Самба
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Анжи (мол)
33
Мухарбек Бураев
ВР
75
Тагир Мусалов
ЛП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
4-5-1
99
Лунев
57
Хазиев
83
Романовский
19
Осипов
33
Сухов
65
Лысенков
99
Емельянов
4
Фомин
87
Безденежных
94
Валиахметов
77
Зизенков
3-1-3-1-2
16
Шафинский
5
Эльмурзаев
45
Джарулаев
4
Белов
88
Гайдаров
63
Сангаджиев
49
Кузьмин
47
Джамалутдинов
70
Агабалаев
59
Саидов
9
Дибиргаджиев
83
Романовский
66
Блинников
66
Блинников
83
Романовский
77
Зизенков
51
Криворог
51
Криворог
77
Зизенков
57
Хазиев
90
Журавлев
90
Журавлев
57
Хазиев
99
Емельянов
63
Зарипов
63
Зарипов
99
Емельянов
4
Фомин
79
Самба
79
Самба
4
Фомин
88
Гайдаров
67
Ярикбаев
67
Ярикбаев
88
Гайдаров
63
Сангаджиев
7
Магомедов
7
Магомедов
63
Сангаджиев
49
Кузьмин
78
Патахов
78
Патахов
49
Кузьмин
Остались в запасе
Уфа (мол)
Анжи (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
52
Руслан Агаев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
75
Тагир Мусалов
ЛП
Главный тренер
Михаил Маркаров
Остались в запасе
53
Глеб Ефимов
ВР
52
Руслан Агаев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
Остались в запасе
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
75
Тагир Мусалов
ЛП
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
Главный тренер
Михаил Маркаров
Статистика матча Уфа (мол) - Анжи (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Верхнев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Нефтяник
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