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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Сент-Этьен
Бастия - Сент-Этьен: обзор матча 16 апреля 2016
Бастия
16.04.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
75'
Н. Ру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Сент-Этьен
90'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
К. Монне-Паке
86'
Замена
Ф. Табану
️️️️
У. Таннан
Замена
А. Нгандо
️️️️
Л. Кулибали
84'
75'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ру
Пас отдал
К. Теофил-Катерин
73'
Желтая карточка
В. Пажо
71'
Замена
В. Пажо
️️️️
Ф. Лемуан
Желтая карточка
Ж. Пальмери
70'
Замена
С. Фофана
️️️️
Брандао
63'
Желтая карточка
М. Мостефа-Сбаа
62'
61'
Желтая карточка
У. Таннан
Желтая карточка
Г. Данич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
40
Франсуа Камано
ЛВ
11
Флойд Айите
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
11
Брандао
ЦФ
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
93
Кристофер Мабулу
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
4-3-1-1
16
Лека
14
Пейберне
20
Пальмери
4
Джику
5
Скиллачи
28
Данич
2
Кулибали
11
Айите
40
Камано
11
Брандао
4-3-1-2
16
Руффье
24
Перрен
26
Баял Салл
28
Теофил-Катерин
32
Ассу-Экотто
11
Клеман
18
Лемуан
24
Коад
6
Таннан
26
Ру
22
Монне-Паке
11
Брандао
42
Фофана
42
Фофана
11
Брандао
2
Кулибали
41
Нгандо
41
Нгандо
2
Кулибали
22
Монне-Паке
9
Эйссерик
9
Эйссерик
22
Монне-Паке
6
Таннан
27
Табану
27
Табану
6
Таннан
18
Лемуан
17
Пажо
17
Пажо
18
Лемуан
Остались в запасе
Бастия
Сент-Этьен
93
Кристофер Мабулу
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
29
Жиль Сиони
ПП
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
93
Кристофер Мабулу
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
29
Жиль Сиони
ПП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Бастия - Сент-Этьен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Арман Цесари
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