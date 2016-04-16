Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Милтон Кинс Донс
Престон - Милтон Кинс Донс: обзор матча 16 апреля 2016
Престон
16.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 1
Завершен
Милтон Кинс Донс
6'
Д. Бэкфорд
54'
Н. Мэйнард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Милтон Кинс Донс
Пенальти не реализован!
Д. Гарнер
83'
81'
Красная карточка
К. Кроппер
Замена
К. Робинсон
️️️️
А. Рич
79'
77'
Замена
К. Бэйкер
️️️️
Д. Спенс
Замена
А. Брауне
️️️️
Б. Пирсон
72'
67'
Замена
А. Ревелл
️️️️
Н. Мэйнард
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Д. Бэкфорд
66'
54'
ГОЛ! 1:1!
Н. Мэйнард
48'
Желтая карточка
С. Карратерс
46'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Форстер-Каски
ГОЛ! 1:0!
Д. Бэкфорд
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
16
Джо Уэлш
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Карл Бэйкер
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
3-2-3-2
1
Линдегаард
23
Хантингтон
3
Райт
3
Рич
8
Каннингэм
2
Вермийл
12
Галлахер
14
Джонсон
4
Пирсон
10
Бэкфорд
9
Дойл
4-3-1-2
55
Кроппер
16
Уэлш
3
Левингтон
5
МакФадзин
12
Спенс
11
Карратерс
10
Форстер-Каски
8
Поттер
9
Боудитч
28
Мэйнард
23
Мерфи
4
Пирсон
8
Брауне
8
Брауне
4
Пирсон
3
Рич
47
Робинсон
47
Робинсон
3
Рич
10
Бэкфорд
14
Гарнер
14
Гарнер
10
Бэкфорд
10
Форстер-Каски
10
Уильямс
10
Уильямс
10
Форстер-Каски
12
Спенс
7
Бэйкер
7
Бэйкер
12
Спенс
28
Мэйнард
18
Ревелл
18
Ревелл
28
Мэйнард
Остались в запасе
Престон
Милтон Кинс Донс
43
Крис Киркленд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
6
Энтони Кэй
ЦЗ
29
Чарли Барнс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
6
Энтони Кэй
ЦЗ
29
Чарли Барнс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Престон - Милтон Кинс Донс
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Милтон Кинс Донс
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»
2019.09.26 10:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+