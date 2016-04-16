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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Саутгемптон
Эвертон - Саутгемптон: обзор матча 16 апреля 2016
Эвертон
16.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
68'
Р. Мори
76'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Саутгемптон
84'
Желтая карточка
Д. Родригес
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Д. Гибсон
83'
76'
ГОЛ! 1:1!
С. Мане
Пас отдал
Д. Тадич
72'
Замена
Д. Родригес
️️️️
В. Ваньяма
ГОЛ! 1:0!
Р. Мори
68'
64'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Г. Пелле
Замена
Р. Баркли
️️️️
Ж. Деулофеу
64'
Замена
К. Коннолли
️️️️
Ш. Коулмен
54'
Желтая карточка
Д. Гибсон
42'
38'
Замена
М. Йошида
️️️️
Ж. Фонте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
22
Том Дэвис
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
4-1-2-3
1
Жоэль
16
Овьедо
6
Стоунз
26
Мори
23
Коулмен
17
Бешич
24
Гибсон
21
Осман
87
Миральяс
10
Деулофеу
2
Коне
4-2-2-2
17
Форстер
15
Мартина
6
Фонте
4
ван Дейк
5
Бертранд
8
Класи
2
Ваньяма
10
Мане
10
Тадич
7
Лонг
9
Пелле
23
Коулмен
6
Коннолли
6
Коннолли
23
Коулмен
24
Гибсон
22
Дэвис
22
Дэвис
24
Гибсон
10
Деулофеу
6
Баркли
6
Баркли
10
Деулофеу
6
Фонте
4
Йошида
4
Йошида
6
Фонте
9
Пелле
10
Дэвис
10
Дэвис
9
Пелле
2
Ваньяма
16
Родригес
16
Родригес
2
Ваньяма
Остались в запасе
Эвертон
Саутгемптон
1
Тим Ховард
ВР
20
Стивен Пиенаар
ЛП
14
Умар Ниасс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Маартен Стекеленбург
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Тим Ховард
ВР
20
Стивен Пиенаар
ЛП
14
Умар Ниасс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Эвертон - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD (в повторе, 21:20)
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