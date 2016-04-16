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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Торино
Болонья - Торино: обзор матча 16 апреля 2016
Болонья
16.04.2016, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 1
Завершен
Торино
90+3'
А. Белотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Торино
Желтая карточка
А. Миранте
90'
+4
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Белотти
Желтая карточка
А. Масина
82'
Замена
М. Бриги
️️️️
С. Таидер
81'
80'
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
Ж. Оби
70'
Замена
А. Гацци
️️️️
Д. Вивес
Замена
А. Масина
️️️️
К. Констан
60'
Замена
К. Суньига
️️️️
Л. Риццо
46'
41'
Желтая карточка
Ч. Бово
Желтая карточка
Ф. Бриенца
28'
Желтая карточка
Л. Россеттини
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Сафир Таидер
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
97
Андреа Морелло
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
4
Маттео Бриги
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
4-1-3-2
83
Миранте
19
Констан
13
Россеттини
6
Оиконому
22
Майетта
24
Диавара
8
Таидер
15
Джаккерини
14
Риццо
10
Флоккари
20
Бриенца
4-4-2
93
Паделли
97
Морелло
15
Глик
83
Бово
3
Молинаро
5
Вивес
10
Оби
33
Базелли
33
Перес
77
Мартинес
11
Белотти
19
Констан
25
Масина
25
Масина
19
Констан
14
Риццо
18
Суньига
18
Суньига
14
Риццо
8
Таидер
4
Бриги
4
Бриги
8
Таидер
5
Вивес
14
Гацци
14
Гацци
5
Вивес
10
Оби
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
10
Оби
Остались в запасе
Болонья
Торино
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
27
Гастон Силва
ЛЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Болонья - Торино
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Ренато ДальАра
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