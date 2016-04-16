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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун
Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун: обзор матча 16 апреля 2016
Шеффилд Уэнсдэй
16.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
42'
Ф. Форестьери
71'
А. Доззел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун
90'
+4
Желтая карточка
Л. Чамберс
Замена
А. Нухиу
️️️️
Л. Жоао
83'
79'
Желтая карточка
Б. Питман
Замена
Г. Хупер
️️️️
А. Лопес
76'
75'
Замена
Б. Питман
️️️️
К. Брю
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Доззел
Пас отдал
Л. Фини
69'
Желтая карточка
К. Брю
Желтая карточка
Р. Уоллес
69'
46'
Замена
А. Доззел
️️️️
К. Фоли
ГОЛ! 1:0!
Ф. Форестьери
Пас отдал
Л. Жоао
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
17
Адам МакДоннелл
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
4-1-3-2
27
Вествуд
36
Пудил
12
Лис
4
Ловенс
32
Хант
20
Ли
10
Беннэн
14
Лопес
23
Уоллес
45
Форестьери
19
Жоао
3-2-3-2
33
Биалковски
3
Кнудсен
6
Берра
15
Смит
44
Фоли
4
Чамберс
22
Дуглас
17
Брю
24
Фини
17
МакГолдрик
20
Сирс
19
Жоао
9
Нухиу
9
Нухиу
19
Жоао
14
Лопес
88
Хупер
88
Хупер
14
Лопес
44
Фоли
21
Доззел
21
Доззел
44
Фоли
17
Брю
11
Питман
11
Питман
17
Брю
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ипсвич Таун
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
17
Адам МакДоннелл
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
17
Адам МакДоннелл
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Хиллсбро
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