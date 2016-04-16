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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Шальке-04
Бавария - Шальке-04: обзор матча 16 апреля 2016
Бавария
16.04.2016, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Шальке-04
54'
Р. Левандовски
65'
Р. Левандовски
73'
А. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Шальке-04
82'
Замена
А. Шепф
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
Замена
С. Роде
️️️️
А. Видаль
78'
ГОЛ! 3:0!
А. Видаль
Пас отдал
Ф. Рибери
73'
69'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Й. Гайс
69'
Замена
М. Майер
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Д. Коста
68'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Рафинья
65'
Замена
Й. Киммих
️️️️
М. Бенатиа
63'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Видаль
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Нойер
13
Рафинья
4
Бенатиа
5
Алаба
24
Бернат
21
Лам
23
Видаль
11
Коста
27
Гетце
21
Коман
9
Левандовски
4-1-2-1-2
1
Ферманн
27
Ритер
32
Матип
3
Аого
80
Кайсара
33
Нойштедтер
23
Хейбьерг
30
Гайс
10
Сане
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
11
Коста
7
Рибери
7
Рибери
11
Коста
4
Бенатиа
6
Киммих
6
Киммих
4
Бенатиа
23
Видаль
17
Роде
17
Роде
23
Видаль
13
Чупо-Мотинг
18
Шепф
18
Шепф
13
Чупо-Мотинг
30
Гайс
20
Бельханда
20
Бельханда
30
Гайс
21
Хунтелаар
7
Майер
7
Майер
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Бавария
Шальке-04
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Александр Нюбель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Бавария - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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