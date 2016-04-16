Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Реймс
Труа - Реймс: обзор матча 16 апреля 2016
Труа
16.04.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 1
Завершен
Реймс
50'
Ф. Камю
61'
Б. Ниве (П)
64'
Тьеви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Реймс
Желтая карточка
М. Санер
87'
Замена
К. Азамум
️️️️
К. Жан
86'
86'
Желтая карточка
Тьеви
76'
Замена
Джордан
️️️️
Э. Вебер
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Б. Ниве
67'
Желтая карточка
Т. Хавьер
65'
64'
ГОЛ! 2:1!
Тьеви
Пас отдал
Н. де Превилль
61'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Э. Дево
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Ниве
61'
60'
Желтая карточка
Й. Каррассо
Замена
М. Дабо
️️️️
К. Мавинга
58'
53'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Л. Бангура
ГОЛ! 1:0!
Ф. Камю
Пас отдал
С. Дарбио
50'
30'
Желтая карточка
А. Конте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
29
Жесси Пи
ВР
11
Ринкон
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
28
Энтони Вебер
ЦЗ
19
Антуан Конте
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Энтони Дево
ОП
8
Принс Оньянге
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
23
Тьеви
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Труа
16
Франк Грандель
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
3-1-4-1
1
Дрейер
11
Ринкон
17
Мавинга
20
Санер
27
Конфа
14
Хавьер
10
Ниве
8
Дарбио
23
Камю
10
Жан
3-1-2-2-2
1
Каррассо
28
Вебер
19
Конте
2
Манди
6
Дево
8
Оньянге
23
Канкава
23
Тьеви
13
Синьорино
7
Бангура
12
де Превилль
10
Жан
15
Азамум
15
Азамум
10
Жан
17
Мавинга
35
Дабо
35
Дабо
17
Мавинга
10
Ниве
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
10
Ниве
7
Бангура
14
Траоре
14
Траоре
7
Бангура
6
Дево
14
Шарбонье
14
Шарбонье
6
Дево
28
Вебер
9
Джордан
9
Джордан
28
Вебер
Остались в запасе
Труа
Реймс
16
Франк Грандель
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
Главный тренер
Мохамед Браджа
16
Косси Агасса
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
39
Али Ндом
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Остались в запасе
16
Франк Грандель
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
Остались в запасе
16
Косси Агасса
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
39
Али Ндом
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча Труа - Реймс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Стад де Л'Аубе
Новости команд
Все
Труа
Реймс
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «ПСЖ» и «Труа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Лига 1 Франции: шансы «Труа» и «Ле-Мана» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «ПСЖ» и «Труа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Лига 1 Франции: шансы «Труа» и «Ле-Мана» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+