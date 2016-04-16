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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Кан
ПСЖ - Кан: обзор матча 16 апреля 2016
ПСЖ
16.04.2016, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 34 тур
6 : 0
Завершен
Кан
12'
З. Ибрагимович
45+1'
Б. Матюиди
49'
Э. Кавани
52'
А. Ди Мария
56'
З. Ибрагимович
76'
Максвелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Кан
81'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Ж. Делаплас
ГОЛ! 6:0!
Максвелл
Пас отдал
Э. Кавани
76'
Замена
Максвелл
️️️️
Б. Матюиди
68'
Замена
Э. Онженда
️️️️
А. Ди Мария
67'
65'
Замена
Ж. Фере
️️️️
Ж. Н'Кололо
ГОЛ! 5:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Л. Курзава
56'
53'
Замена
Э. Базиль
️️️️
С. Нтибазонкиза
ГОЛ! 4:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
З. Ибрагимович
52'
ГОЛ! 3:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Б. Матюиди
49'
ГОЛ! 2:0!
Б. Матюиди
Пас отдал
З. Ибрагимович
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Ди Мария
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦЗ
34
Кевин Римейн
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
4-1-1-2-2
46
Сиригу
3
Курзава
3
Кимпембе
5
Маркиньос
9
ван дер Вил
21
Стамбули
8
Матюиди
7
Моура
11
Ди Мария
11
Ибрагимович
10
Кавани
1-5-2-1
1
Веркутр
8
Аппиа
35
Н'Кололо
18
Адеоти
2
Соб
11
Бесса
22
Делаплас
19
Леборнье
10
Нтибазонкиза
23
Роделен
8
Матюиди
17
Максвелл
17
Максвелл
8
Матюиди
11
Ди Мария
26
Онженда
26
Онженда
11
Ди Мария
22
Делаплас
17
Макенго
17
Макенго
22
Делаплас
35
Н'Кололо
25
Фере
25
Фере
35
Н'Кололо
10
Нтибазонкиза
20
Базиль
20
Базиль
10
Нтибазонкиза
Остались в запасе
ПСЖ
Кан
6
Сесси Д'Алмейда
ЦЗ
1
Кевин Трапп
ВР
34
Кевин Римейн
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Лоран Блан
30
Поль Реле
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
6
Сесси Д'Алмейда
ЦЗ
1
Кевин Трапп
ВР
34
Кевин Римейн
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча ПСЖ - Кан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
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