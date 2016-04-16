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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Бристоль Сити
Брентфорд - Бристоль Сити: обзор матча 16 апреля 2016
Брентфорд
16.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Сити
90+1'
С. Хоган
45'
Л. Томлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Бристоль Сити
Желтая карточка
А. МакКормак
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Хоган
Пас отдал
Д. Бидуэлл
90'
+1
Пенальти не реализован!
С. Хоган
86'
Замена
Д. Кларк
️️️️
С. Каньос
84'
81'
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
А. Мэтьюз
Замена
С. Хоган
️️️️
С. Саундерс
72'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
Р. Вудс
72'
69'
Желтая карточка
Д. Брайан
60'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Л. Томлин
45'
ГОЛ! 0:1!
Л. Томлин
Пас отдал
К. Смит
32'
Желтая карточка
М. Пак
25'
Замена
Б. Рид
️️️️
С. Голбоурн
18'
Желтая карточка
Л. Томлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
7
Сэм Саундерс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
15
Люк Фримен
АП
17
Ли Томлин
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
3-5-1-1
27
Баттон
21
Бидуэлл
2
Колен
6
Дин
23
Йеннарис
4
МакКормак
26
Вибе
18
Вудс
7
Саундерс
7
Каньос
5
Барбе
3-2-2-1-2
12
О'Доннелл
13
Голбоурн
44
Флинт
17
Бэйкер
2
Мэтьюз
23
Брайан
7
Пак
8
Смит
15
Фримен
26
Коджиа
17
Томлин
18
Вудс
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
18
Вудс
7
Каньос
36
Кларк
36
Кларк
7
Каньос
7
Саундерс
25
Хоган
25
Хоган
7
Саундерс
2
Мэтьюз
12
Эйлинг
12
Эйлинг
2
Мэтьюз
13
Голбоурн
14
Рид
14
Рид
13
Голбоурн
17
Томлин
27
Одемвингие
27
Одемвингие
17
Томлин
Остались в запасе
Брентфорд
Бристоль Сити
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
1
Макс О'Лири
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Джон Пембертон
Статистика матча Брентфорд - Бристоль Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Хендли
Стадион:
Гриффин Парк
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