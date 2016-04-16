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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Ростов (мол)
Кубань (мол) - Ростов (мол): обзор матча 16 апреля 2016
Кубань (мол)
16.04.2016, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
1 : 2
Завершен
Ростов (мол)
71'
А. Хачиров
27'
А. Логунов
75'
Д. Вебер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Ростов (мол)
Замена
Я. Миньков
️️️️
И. Нурисов
86'
Замена
Ю. Митрохин
️️️️
Д. Галкин
85'
83'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
Е. Стуканов
77'
Замена
Ф. Кондрюков
️️️️
Д. Вебер
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Джумаев
76'
75'
ГОЛ! 1:2!
Д. Вебер
ГОЛ! 1:1!
А. Хачиров
71'
68'
Замена
Р. Ходунов
️️️️
Б. Су Ю
61'
Замена
И. Захаров
️️️️
А. Трошечкин
46'
Замена
В. Суслов
️️️️
С. Покатилов
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Логунов
15'
Желтая карточка
Д. Остапенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Дмитрий Стажила
ВР
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
97
Алан Хачиров
ЛВ
70
Александр Джумаев
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
92
Дмитрий Галкин
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
Ростов (мол)
1
Стас Покатилов
ВР
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Евгений Стуканов
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
15
Руслан Шаповалов
ПП
Главный тренер
Игорь Гамула
Кубань (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
38
Александр Акишин
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
94
Нальбий Сиджах
ЦП
97
Кирилл Шеховцов
ЦП
85
Яков Миньков
ЦП
60
Юрий Митрохин
ЦП
21
Никита Козловский
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
27
Илья Захаров
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
81
Роман Ходунов
ЦФ
3-5-2
1
Стажила
40
Журавлев
24
Джамалутдинов
4
Волчков
90
Нурисов
92
Галкин
89
Тюфяков
78
Пономарёв
22
Завезен
97
Хачиров
70
Джумаев
3-1-5-1
1
Покатилов
79
Гречкин
69
Ковалев
44
Логунов
5
Трошечкин
15
Шаповалов
8
Остапенко
6
Соболь
86
Ю
8
Стуканов
11
Вебер
90
Нурисов
85
Миньков
85
Миньков
90
Нурисов
92
Галкин
60
Митрохин
60
Митрохин
92
Галкин
70
Джумаев
23
Стефанович
23
Стефанович
70
Джумаев
8
Стуканов
27
Ахмаев
27
Ахмаев
8
Стуканов
5
Трошечкин
27
Захаров
27
Захаров
5
Трошечкин
1
Покатилов
82
Суслов
82
Суслов
1
Покатилов
11
Вебер
60
Кондрюков
60
Кондрюков
11
Вебер
86
Ю
81
Ходунов
81
Ходунов
86
Ю
Остались в запасе
Кубань (мол)
Ростов (мол)
21
Никита Козловский
АП
94
Нальбий Сиджах
ЦП
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
97
Кирилл Шеховцов
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
38
Александр Акишин
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
21
Никита Козловский
АП
94
Нальбий Сиджах
ЦП
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
97
Кирилл Шеховцов
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
38
Александр Акишин
ВР
Остались в запасе
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Кубань (мол) - Ростов (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Стадион:
Труд
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22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
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