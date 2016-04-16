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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Мидлсбро
Болтон - Мидлсбро: обзор матча 16 апреля 2016
Болтон
16.04.2016, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 2
Завершен
Мидлсбро
61'
Д. Вела
73'
Д. Роудс
90+1'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Мидлсбро
90'
+4
Замена
Т. Калас
️️️️
Д. Роудс
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Роудс
Пас отдал
Д. Наджент
Замена
К. Вулери
️️️️
Д. Вела
88'
87'
Замена
Д. Наджент
️️️️
С. Даунинг
Желтая карточка
Д. Вела
84'
Желтая карточка
Б. Амос
80'
73'
ГОЛ! 1:1!
Д. Роудс
Замена
Л. Троттер
️️️️
Э. Хески
70'
Желтая карточка
М. Дэйвис
64'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вела
Пас отдал
Э. Хески
61'
57'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Э. Нсуе
36'
Желтая карточка
Д. Айяла
33'
Желтая карточка
Э. Нсуе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
48
Найал Мейхер
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
11
Каин Вулери
ЛВ
23
Стивен Добби
ЦП
17
Лайам Троттер
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
3-2-3-2
13
Амос
31
Уитер
6
Холдинг
13
Дерик
21
Мокси
48
Мейхер
16
Вела
16
Дэйвис
15
Прэтли
19
Хески
20
Клоу
4-4-2
1
Константопулос
4
Айяла
32
Фрэнд
2
Де Лат
23
Гибсон
37
Адома
7
Клэйтон
28
Форшоу
19
Даунинг
10
Нсуе
29
Роудс
16
Вела
11
Вулери
11
Вулери
16
Вела
19
Хески
17
Троттер
17
Троттер
19
Хески
29
Роудс
26
Калас
26
Калас
29
Роудс
10
Нсуе
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Нсуе
19
Даунинг
35
Наджент
35
Наджент
19
Даунинг
Остались в запасе
Болтон
Мидлсбро
13
Поль Рачубка
ВР
23
Стивен Добби
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
7
Грант Лидбиттер
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
13
Поль Рачубка
ВР
23
Стивен Добби
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
7
Грант Лидбиттер
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Болтон - Мидлсбро
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Рибок
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