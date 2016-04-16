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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Вольфсбург
Вердер - Вольфсбург: обзор матча 16 апреля 2016
Вердер
16.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Вольфсбург
32'
К. Писарро (П)
64'
Ф. Бартельс
83'
С. Ятабаре
36'
Ж. Гилявоги
86'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Вольфсбург
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
С. Ятабаре
90'
88'
Желтая карточка
М. Арнольд
86'
ГОЛ! 3:2!
Б. Дост
Пас отдал
Р. Родригес
Замена
О. Хюсинг
️️️️
К. Писарро
83'
83'
Желтая карточка
Д. Бенальо
ГОЛ! 3:1!
С. Ятабаре
Пас отдал
З. Юнузович
83'
77'
Желтая карточка
Л. Густаво
72'
Замена
М. Крузе
️️️️
Виейринья
72'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Ж. Гилявоги
ГОЛ! 2:1!
Ф. Бартельс
Пас отдал
З. Юнузович
64'
58'
Замена
К. Треш
️️️️
Б. Энрике
Замена
Я. Штернберг
️️️️
С. Гарсия
54'
36'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Гилявоги
Пас отдал
Б. Дост
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Писарро
32'
31'
Желтая карточка
Виейринья
Желтая карточка
С. Гарсия
26'
17'
Желтая карточка
А. Шюррле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вердер
25
Герхард Треммель
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
32
Леандро Путаро
ЦФ
4-1-4-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
6
Гальвез
23
Вестергор
8
Фритц
27
Гриллич
3
Гарсия
31
Бартельс
16
Юнузович
60
Ятабаре
14
Писарро
4-2-2-1-1
16
Бенальо
20
Виейринья
31
Кнохе
27
Налдо
13
Родригес
23
Гилявоги
14
Густаво
20
Шюррле
27
Арнольд
27
Энрике
12
Дост
14
Писарро
5
Хюсинг
5
Хюсинг
14
Писарро
3
Гарсия
3
Штернберг
3
Штернберг
3
Гарсия
60
Ятабаре
21
Озтюнали
21
Озтюнали
60
Ятабаре
23
Гилявоги
20
Калиджиури
20
Калиджиури
23
Гилявоги
27
Энрике
28
Треш
28
Треш
27
Энрике
20
Виейринья
10
Крузе
10
Крузе
20
Виейринья
Остались в запасе
Вердер
Вольфсбург
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
25
Герхард Треммель
ВР
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
25
Герхард Треммель
ВР
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Вердер - Вольфсбург
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
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