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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Герта
Хоффенхайм - Герта: обзор матча 16 апреля 2016
Хоффенхайм
16.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Герта
33'
Ф. Шер
85'
М. Ут
26'
Н. Штарк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Герта
88'
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Г. Харагучи
85'
Замена
Й. ван ден Берг
️️️️
В. Дарида
Замена
С. Цубер
️️️️
К. Фолланд
85'
ГОЛ! 2:1!
М. Ут
Пас отдал
Н. Зюле
85'
Желтая карточка
П. Кадержабек
80'
73'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
В. Ибишевич
Замена
П. Швеглер
️️️️
Ф. Окс
67'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
Ф. Шер
53'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Шер
Пас отдал
Н. Амири
33'
Желтая карточка
Ю. Полански
26'
26'
ГОЛ! 0:1!
Н. Штарк
Пас отдал
П. Скьельбред
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-1-2-4
1
Бауманн
25
Зюле
5
Шер
22
Тольян
5
Штробль
10
Амири
8
Полански
13
Ут
27
Крамарич
20
Окс
31
Фолланд
3-2-3-2
22
Ярстейн
4
Штарк
25
Брукс
28
Лустенбергер
22
Пекарик
21
Платтенхардт
16
Дарида
5
Скьельбред
78
Харагучи
11
Ибишевич
8
Калу
5
Шер
3
Кадержабек
3
Кадержабек
5
Шер
31
Фолланд
7
Цубер
7
Цубер
31
Фолланд
20
Окс
27
Швеглер
27
Швеглер
20
Окс
16
Дарида
15
ван ден Берг
15
ван ден Берг
16
Дарида
78
Харагучи
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
78
Харагучи
11
Ибишевич
20
Шибер
20
Шибер
11
Ибишевич
Остались в запасе
Хоффенхайм
Герта
7
Жоэлинтон
АП
1
Йенс Граль
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Томас Крафт
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
7
Жоэлинтон
АП
1
Йенс Граль
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Хоффенхайм - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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