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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Рединг
Лидс - Рединг: обзор матча 16 апреля 2016
Лидс
16.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
3 : 2
Завершен
Рединг
48'
Т. Дьягурага
69'
К. Вуд
85'
К. Вуд
39'
М. Гектор
81'
Д. Ракельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Рединг
Замена
Л. Койл
️️️️
С. Даллас
90'
+2
Желтая карточка
Л. Купер
89'
ГОЛ! 3:2!
К. Вуд
85'
81'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ракельс
Пас отдал
С. Куинн
80'
Замена
О. Джон
️️️️
Л. Пиазон
Замена
Л. Эрвин
️️️️
М. Антенуччи
80'
79'
Желтая карточка
О. Норвуд
71'
Замена
Д. Ракельс
️️️️
Д. Эванс
ГОЛ! 2:1!
К. Вуд
Пас отдал
Ч. Тэйлор
69'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Т. Дьягурага
66'
65'
Желтая карточка
Г. МакКлири
Желтая карточка
М. Антенуччи
65'
ГОЛ! 1:1!
Т. Дьягурага
Пас отдал
Г. Берарди
48'
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Гектор
Пас отдал
О. Норвуд
35'
Желтая карточка
Д. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
17
Каспер Слот
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
49
Джошуа Барретт
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
3-2-3-2
16
Сильвестри
18
Тэйлор
6
Купер
55
Беллуски
15
Даллас
28
Берарди
10
Кук
7
Мерфи
8
Дьягурага
7
Антенуччи
9
Вуд
3-3-1-3
26
Аль-Хабси
6
Гектор
3
Тэйлор
5
Купер
4
Эванс
23
Куинн
10
Норвуд
12
Пиазон
11
Выдра
10
Кокс
12
МакКлири
15
Даллас
2
Койл
2
Койл
15
Даллас
8
Дьягурага
27
Филлипс
27
Филлипс
8
Дьягурага
7
Антенуччи
94
Эрвин
94
Эрвин
7
Антенуччи
12
Пиазон
15
Джон
15
Джон
12
Пиазон
4
Эванс
10
Ракельс
10
Ракельс
4
Эванс
Остались в запасе
Лидс
Рединг
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
17
Каспер Слот
ЦП
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
49
Джошуа Барретт
ЦФ
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
17
Каспер Слот
ЦП
17
Джордан Ботака
ЦФ
Остались в запасе
49
Джошуа Барретт
ЦФ
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
Главный тренер
Стив Эванс
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Лидс - Рединг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Элланд Роад
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