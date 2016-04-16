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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Наполи
Интер - Наполи: обзор матча 16 апреля 2016
Интер
16.04.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
4'
М. Икарди
44'
М. Брозович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Наполи
Замена
Р. Паласио
️️️️
М. Икарди
88'
Замена
Ф. Мело
️️️️
С. Йоветич
77'
73'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Жоржиньо
73'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Ж. Кондогбиа
68'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
61'
55'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
51'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
50'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
И. Стринич
ГОЛ! 2:0!
М. Брозович
Пас отдал
М. Икарди
44'
Желтая карточка
И. Перишич
42'
Желтая карточка
Д. Мурильо
33'
22'
Желтая карточка
Жоржиньо
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
14'
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
Г. Медель
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
23
Эдер
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Наполи
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Миранда
24
Мурильо
33
Д'Амброзио
17
Медель
77
Брозович
19
Кондогбиа
14
Перишич
9
Икарди
9
Йоветич
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
23
Стринич
21
Жоржиньо
25
Аллан
17
Гамшик
10
Инсинье
11
Габбиадини
7
Кальехон
9
Йоветич
30
Мело
30
Мело
9
Йоветич
9
Икарди
8
Паласио
8
Паласио
9
Икарди
19
Кондогбиа
14
Биабиани
14
Биабиани
19
Кондогбиа
23
Стринич
13
Гулам
13
Гулам
23
Стринич
21
Жоржиньо
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
21
Жоржиньо
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
Остались в запасе
Интер
Наполи
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
23
Эдер
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
23
Эдер
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Интер - Наполи
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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